Serie D, i risultati del turno infrasettimanale

Il campionato di serie D è tornato in campo nel pomeriggio di mercoledì per il turno infrasettimanale. Il Bari ha pareggiato sul campo del Castrovillari, primo ko per il Mantova contro la Pro Sesto, nuovo stop per l'Avellino, sconfitto dall'Aprilia e ora lontano cinque punti dalla vetta.

Girone A

Arconatese-Pro Dronero 2-1

Bra-Savona 1-1

Casale-Folgore Caratese 2-0

Inveruno-Fezzanese 3-1

Lecco-Chieri 2-1

Ligorna-Unione Sanremo 1-2

Milano City-Stresa 3-0

Sestri Levante-Borgaro Torinese 3-1

Girone B

Caravaggio-Villa d'Almè 1-2

Caronnese-Virtus Bergamo 4-1

Darfo Boario-Olginatese 1-0

Ponte San Pietro-IsolaCiserano 3-1

Pro Sesto-Mantova 4-3

Rezzato-Legano Salus 2-0

Sondrio-Scanzorosciate 1-1

Villafranca-Ambrosiana 1-2

Girone C

Belluno-Union ArzignanoChiampo 0-0

Bolzano-Union Feltre 1-1

Campodarsego -St. Georgen 2-0

Cartigliano-Clodiense 2-2

Cjarlins Muzane-Adriese 4-2

Delta Porto Tolle-Chions 1-0

Sandonà-Este 2-3

Tamai-Montebelluna 2-3

Trento-Levico Terme 2-0

Virtus Bolzano-Union Feltre 1-1

Girone D

Axys Zola-Lentigione 4-0

Ciliverghe Mazzano-Pergolettese 1-3

Classe-Modena 1-2

Crema-Adrense 0-1

Fanfulla-San Marino 1-0

Fiorenzuola-Marconi 3-1

Oltrepovoghera-Vigor Carpaneto 0-0

Girone E

Cannara-Ponsacco 1-2

Gavorrano-Bastia 1-0

Ghivizzano Borgoamozzano-Aglianese 1-4

Massese-San Donato Tavarnelle 0-0

Montevarchi-Sangiovannese 2-3

Scandicci-Pianese 2-1

Seravezza-Prato 3-0

Sinalunghese-Sporting Trestina 3-3

Tuttocuoio-Sangimignano 3-0

Viareggio-Real Forte Querceta 3-0

Girone F

Avezzano-Forlì 2-0

Castelfidardo-Recanatese 3-2

Matelica-Francavilla Calcio 1-0

Montegiorgio-Isernia 2-0

Olympia Agnonese-Santarcangelo 1-1

Real Giulianova-Jesina 0-0

Sammaurese-Sangiustese 0-1

San Nicolò Notaresco-Pineto 2-1

Vastese-Campobasso 2-2

Girone G

Aprilia-Avellino 2-1

Budoni-Ladispoli 6-0

Cassino-Torres 0-1

Castiadas-SFF Atletico 0-0

Latte Dolce-Virtus Flaminia 1-0

Lupa Roma-Latina 1-1

Monterosi-Lanusei 1-0

Ostia Mare-Anzio 6-1

Trastevere-Albalonga 1-1

Vis Artena-Città di Anagni 1-1

Girone H

Altamura-Taranto 2-2

Ercolanese-Francavilla FC 0-2

Fasano-Audace Cerignola 2-1

Gelbison-Picerno 1-1

Nardò-Sorrento 2-0

Nola-Gragnano 1-2

Girone I

Acireale-Marsala 0-1

Castrovillari-Bari 1-1

Città di Messina-Messina 3-2

Gela-Sancataldese 2-1

Igea Virtus Barcellona-Turris 1-3

Nocerina-Troina 1-1

Portici-Roccella 1-1

