Serie D: Ibrahimovic jr che errore ma il Milan Futuro rimonta e vince a Pavia

Debutto ok dei rossoneri U.23, decidono le reti dei neoentrati Branca e Perina dopo il vantaggio dei locali, il figlio dello svedese si divora un gol

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ l’88’: il Milan Futuro è avanti per 2-1 ma sta soffrendo contro un Pavia scatenato quando Maximilian Ibrahimovic, figlio dell’ex bomber svedese attuale dirigente rossonero, si trova a tu per tu con il portiere avversario ma cicca clamorosamente e fallisce la palla che avrebbe messo in ghiaccio la gara. Era entrato al 57′ Ibra jr, ma non ha inciso in positivo. Poco male per il Milan Futuro di Oddo che vince in rimonta al debutto in serie D e ringrazia anche il portiere Torriani, autore di un intervento prodigioso nel finale.

Decisivo il portiere Torriani

Dopo un avvio di marca locale il primo squillo del Milan è di Chaka Traorè. L’ex Parma e Palermo è riuscito ad impensierire Cincilla con una grande punizione dal limite. Il primo tempo non offre grosse emozioni e quando si riparte ecco il gol del Pavia con Alfiero. Al 73′ Perna a tu per tu con Torriani ha clamorosamente sprecato la rete del raddoppio pavese ma da quel momento è quasi solo Milan grazie alle mosse vincenti di Oddo dalla panchina. All’80’ Branca, appena entrato al posto di Geroli, realizza il gol del pari e dopo il miracolo di Torriani su una punizione calciata benissimo da Itraloni ecco all’88’ il gol partita con Perina (che aveva preso il posto di Hodzic) su assist di Sia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il tabellino di Pavia-Milan

PAVIA-MILAN FUTURO 1-2

PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama (87′ Pace), Quaggio (57′ Sacca), Alfiero (72′ Oneto), Sbardella, Di Quinzio (72′ Perna), Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Nucera, Natoli. All: Bellinzaghi.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti (77′ Domnitei), Karaca, Eletu (85′ Zukic), Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic (57′ Perina), Magrassi (57′ Ibrahimovic), Geroli (76′ Branca) , Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Borsani, La Mantia. All: Oddo.

Marcatori: 49′ Alfiero (PAV), 80′ Branca (MIL), 88′ Perina (MIL)

Ammoniti: 19′ Magrassi (MIL), 83′ Branca (MIL), 85′ Saccati (PAV). Recupero: 5′ ST