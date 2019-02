Serie D, il Bari inciampa ancora

Grandi in difficoltà nel weekend di Serie D. Cesena (F) e Bari (I) racimolano infatti la miseria di un punto, quello che i biancorossi rimediano in casa contro l’Acireale, mentre i romagnoli cadono a sorpresa a Recanati: il vantaggio rispettivamente su Matelica e Turris scende a cinque e nove punti.

Tutto teoricamente aperto, a differenza del girone A dove il Lecco aspetta solo il sigillo della matematica per tornare in C: Sanremo a -13. Il Modena (D) travolge il Fanfulla e resta a -3 dall’implacabile Pergolettese.

L’Avellino (G) terzo da solo a -7 dal Lanusei. Testa a testa negli altri gironi, a iniziare dal B dove il Como mantiene un punto sul Mantova, nel girone E il Ponsacco cade ed è agganciato dal Serravezza.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 11:15