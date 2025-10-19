Serie D, Nissa-Savoia: bufera sull'arbitro. Emanuele Filiberto perde partita e vetta, scoppia la polemica

Annullato per fuorigioco il gol del possibile pareggio, Savoia all'attacco sui social: "Ennesimo errore arbitrale, vergogna!". Il principe: "Per me è finita 1-1"

Il Savoia di Emanuele Filiberto perde lo scontro con la Nissa ed è costretto a salutare la vetta del girone I di Serie D. Ma sul match andato in scena al “Tomaselli” di Caltanissetta e deciso dal gol di De Felice pesa la decisione dell’arbitro Papi che ha annullato una rete alla squadra oplontina per fuorigioco. La società campana attacca sui social e parla di “ennesimo errore arbitrale”. Lo stesso principe esce allo scoperto in un video postato sul profilo del club. Inferociti i tifosi.

Serie D, Savoia ko: addio vetta

Il Savoia di Raimondo Catalano si era presentato in Sicilia da capolista del Gruppo I di Serie D. Ma l’undici di Torre Annunziata si è arreso di misura alla Nissa, che ha mandato al tappeto gli avversari grazie al sigillo di De Felice al 19′ della ripresa.

Dopo otto giornate di campionato, la classifica vede ora in testa Igea Virtus, Vibonese e Nissa a quota 15 punti, mentre il Savoia è fermo a 13 con Sambiase e Athletic Palermo.

Gol annullato nel recupero: l’attacco del club

In pieno recupero ai campani è stato annullato un gol per fuorigioco di Umbaca che aveva sfruttato nel migliore dei modi l’ottima sponda di Ledesma.

La decisione di Papi di Prato ha fatto infuriare il Savoia, che sui social ha droppato anche il video dell’azione incriminata, accompagnato da quest post al vetriolo: “L’ennesimo errore arbitrale! Noi sul campo siamo primi in classifica! Vergogna”.

Savoia e arbitri, non c’è feeling

Il club che la Casa Reale Holding di Emanuele Filiberto ha intenzione di riportare in Serie B ha anche diramato un comunicato a firma del presidente Nazario Matachione: “Non intendo aggiungere alcun commento all’ennesimo errore arbitrale, le immagini parlano da sole. Desidero invece esprimere un sentito ringraziamento alla società Nissa, a tutta la dirigenza e, in particolare, al presidente Luca Giovannone per la splendida accoglienza riservata alla nostra squadra e a tutto lo staff”.

E ancora: “A prescindere dall’ennesima decisione discutibile, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ciò che mi rincuora è che, sul campo, la classifica ci vedrebbe meritatamente al primo posto; solo gli errori arbitrali ci tengono, ingiustamente, a due punti dalla vetta. Ora più che mai dobbiamo restare uniti, compatti e determinati. Il nostro cammino continua, con orgoglio, forza e cuore”.

Anche Emanuele Filiberto allo scoperto

Per confortare i suoi calciatori e anche una piazza sul piede di guerra, ci ha messo la faccia anche Emanuele Filiberto. In un video il principe rincuora la squadra, pur non disdegnando una frecciata: “Io non voglio guardare il risultato finale di questa partita, tanto per me è finita 1-1” dice. E aggiunge: “Voglio farvi i miei complimenti per come avete giocato, per la professionalità e la determinazione che avete mostrato in campo. Abbiamo affrontato una squadra costruita per vincere, sulla carta molto più forte di noi, ma non abbiamo da invidiare niente a nessuno. Sul campo abbiamo dimostrato di essere alla pari”.

Poi conclude così: “Ci siamo difesi con carattere, con cuore, con un grande spirito di squadra. Certo, si può sempre migliorare, e lo faremo. Ma quello che ho visto oggi è una bella partita, con grandi calciatori, piena di speranza per il futuro di questa stagione”.