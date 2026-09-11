Il Pontedera sorprende ancora e porta in Serie D l’ex Cagliari e Roma Victor Ibarbo: il 36enne colombiano giocherà insieme a Tobias Del Piero e al cugino di Gattuso

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Chi ha detto che i campioni giocano soltanto in Serie A? Anche la Serie D, ormai, si è abituata a ospitare grandi nomi. Da Maicon al Sona Calcio a Douglas Costa al Chievo, fino all’ultimo colpo piazzato dal Pontedera, che ha ingaggiato l’ex attaccante di Cagliari e Roma Victor Ibarbo. Il colombiano, 36 anni, giocherà insieme a Tobias Del Piero, figlio di Alex.

Il Pontedera trova il suo Ronaldinho: Ibarbo in Serie D

Per un colombiano che rifiuta l’Italia, un altro che ci ritorna volentieri. James Rodriguez ha detto no all’Avellino, Ibarbo ha accettato la proposta del Pontedera. Il club toscano ha trovato il suo Ronaldinho, il cui debutto in Serie C con il Ravenna è attesissimo. Il 36enne si era svincolato dopo l’ultima esperienza nella Serie B colombiana con la casacca dell’Internacional de Palmira, legandosi ai toscani per un anno.

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L’annuncio sui social ha infiammato i tifosi della squadra che milita nel girone D di Serie D: “L’US Città di Pontedera comunica di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore Victor Ibarbo. L’attaccante classe 1990 porta in granata un curriculum notevole: oltre 100 presenze in Serie A con Cagliari e Roma, 15 presenze con la nazionale colombiana, prendendo parte ai Mondiali 2014 e alla Coppa America 2015. Benvenuto a Pontedera, Victor!”.

Devastante a Cagliari, un flop alla Roma: chi è Ibarbo

Nato a San Andrés de Tumaco nel 1990, Ibarbo fu portato in Italia dal Cagliari, che nel 2011 lo acquistò dall’Atletico Nacional. Curiosità: si tratta proprio del club colombiano che ha soffiato James Rodriguez all’Avellino. Tre stagioni e mezzo sull’Isola, oltre 100 gettoni e 15 gol: le sue accelerazioni devastanti catturarono le attenzioni della Roma, dove però si rivelò un flop. Tredici presenze, zero retu e una serie di prestiti che lo portarono a giocare anche in Giappone.

A gennaio del 2017 il ritorno a Cagliari, ma la seconda volta non è mai come la prima: di fatto, non si vide mai. A 36 anni, una nuova avventura italiana, questa volta in Serie D. Victor sarà già a disposizione di Beppe Mascara per la prossima partita in casa contro la Pro Patria, in programma domenica 13 settembre.

Ibarbo giocherà con Del Piero jr e il cugino di Gattuso

Il Pontedera ci ha preso gusto a piazzare colpi a effetto. Della rosa, infatti, fanno parte il 21enne portiere Francesco Gattuso, cugino di secondo grado dell’allenatore della Lazio Rino, il 18enne Tobias Del Piero, figlio dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale Alex, e suo cugino Lorenzo Del Piero. La prima di campionato non ha sorriso ai toscani, sconfitti 3-1 in trasferta dalla Castellanzese, trascinata dalla tripletta di Valmori. Il figlio di Pinturicchio è stato schierato titolare, salvo poi essere sostituito al 19’ del secondo tempo, senza riuscire a trovare la via del gol. Chissà che l’esperienza di Ibarbo non possa favorire anche la crescita di Tobias.