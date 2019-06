"Serie e serene": Alice Parisi non si nasconde

Dall’alto delle sue 79 presenze in Nazionale, Alice Parisi è la seconda calciatrice del gruppo per numero di gare giocate in maglia azzurra dopo Sara Gama (109).

"Abbiamo ricevuto un’accoglienza veramente ottimale – ha dichiarato la centrocampista della Fiorentina al microfono di VivoAzzurro -: ci siamo allenate con la testa sempre alla partita d’esordio con l’Australia. Stiamo lavorando con molta serietà e serenità, poter essere qui a vivere questa esperienza è veramente un grande regalo. Insieme a me c’è un intero movimento, viviamo questo Mondiale per noi e per tutte quelle che sono a casa. Il mio sogno è arrivare fino in fondo".

SPORTAL.IT | 04-06-2019 15:43