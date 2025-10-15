Serie A, Roma-Inter a Massa, che polemiche l'anno scorso: gli arbitri della 7a giornata, tutte le designazioni

Resi noti gli arbitri della settima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre

Resi noti gli arbitri della settima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre. Si parte sabato alle 15 con Lecce-Sassuolo, arbitra Crezzini, sabato alle 15 c’è anche Pisa-Verona, arbitra Guida, alle 18 c’è Torino-Napoli, che sarà diretta da Marcenaro, alle 20.45 c’è Roma-Inter, arbitra Massa, domenica alle 12.30 c’è Como-Juventus, diretta da Ayroldi, alle 15 ci sono Cagliari-Bologna, arbitra Marchetti e Genoa-Parma, affidata a Sozza, alle 18 c’è Atalanta-Lazio, diretta da Collu, alle 20.45 c’è Milan-Fiorentina, arbitra Marinelli e infine lunedì alle 20.45 Cremonese-Udinese che sarà diretta da Fabbri.

Per il big-match Roma-Inter il designatore ha scelto Davide Massa, che in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese. L’anno scorso aveva arbitrato Roma-Inter, vinta 1-0 dalla squadra di Inzaghi e fu contestato per non aver espulso Cristante per un brutto fallo su Thuram. In tutto 30 precedenti con i nerazzurri che con lui ne hanno vinte 20, pareggiate 5 e perse 5. Trentuno gli incroci con i giallorossi (10 vittorie della Roma, 12 pareggi e 9 sconfitte).

Arbitri e assistenti delle partite della settima giornata

Lecce-Sassuolo

(sabato 18 ottobre, ore 15)

Arbitro: Crezzini di Siena

Assistenti : Costanzo e Passeri

: Costanzo e Passeri IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Ghersini

Pisa-Verona

(sabato 18 ottobre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Guida di Torre Annunziata Assistenti : Peretti e Perrotti

: Peretti e Perrotti IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna

Torino-Napoli

(sabato 18 ottobre, ore 18)

Arbitr o : Marcenaro di Genova

: Assistenti : Scatragli e Ceccon

: Scatragli e Ceccon IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Doveri

AVAR: Maggioni

Roma-Inter

(sabato 18 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Cecconi

: Meli e Cecconi IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Meraviglia

AVAR: Abisso

Como-Juventus

(domenica 19 ottobre, ore 12.30)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : Di Gioia e Cavallina

: Di Gioia e Cavallina IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Maresca

AVAR: La Penna

Cagliari-Bologna

(domenica 19 ottobre, ore 15)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Del Monte e Belsanti

: Del Monte e Belsanti IV Ufficiale: Turrini

VAR: Ghersini

AVAR: Doveri

Genoa-Parma

(domenica 19 ottobre, ore 15)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Dei Giudici e Mokhtar

: Dei Giudici e Mokhtar IV Ufficiale: Pairetto

VAR: Marini

AVAR: Prontera

Atalanta-Lazio

(domenica 19 ottobre, ore 18)

Arbitro: Collu di Cagliari

Collu di Cagliari Assistenti : L.Rossi e Politi

: L.Rossi e Politi IV Ufficiale: Colombo

VAR: Gariglio

AVAR: Meraviglia

Milan-Fiorentina

(domenica 19 ottobre, ore 20.45)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Mondin e Bahri

: Mondin e Bahri IV Ufficiale: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo

Cremonese-Udinese

(lunedì 20 ottobre, ore 20.45)