Serie A, Roma-Inter a Massa, che polemiche l'anno scorso: gli arbitri della 7a giornata, tutte le designazioni

Resi noti gli arbitri della settima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della settima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre. Si parte sabato alle 15 con Lecce-Sassuolo, arbitra Crezzini, sabato alle 15 c’è anche Pisa-Verona, arbitra Guida, alle 18 c’è Torino-Napoli, che sarà diretta da Marcenaro, alle 20.45 c’è Roma-Inter, arbitra Massa, domenica alle 12.30 c’è Como-Juventus, diretta da Ayroldi, alle 15 ci sono Cagliari-Bologna, arbitra Marchetti e Genoa-Parma, affidata a Sozza, alle 18 c’è Atalanta-Lazio, diretta da Collu, alle 20.45 c’è Milan-Fiorentina, arbitra Marinelli e infine lunedì alle 20.45 Cremonese-Udinese che sarà diretta da Fabbri.

Per il big-match Roma-Inter il designatore ha scelto Davide Massa, che in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese. L’anno scorso aveva arbitrato Roma-Inter, vinta 1-0 dalla squadra di Inzaghi e fu contestato per non aver espulso Cristante per un brutto fallo su Thuram. In tutto 30 precedenti con i nerazzurri che con lui ne hanno vinte 20, pareggiate 5 e perse 5. Trentuno gli incroci con i giallorossi (10 vittorie della Roma, 12 pareggi e 9 sconfitte).

Arbitri e assistenti delle partite della settima giornata

Lecce-Sassuolo

(sabato 18 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Crezzini di Siena
  • Assistenti: Costanzo e Passeri
  • IV Ufficiale: Sacchi
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: Ghersini

Pisa-Verona

(sabato 18 ottobre, ore 15)

Torino-Napoli

(sabato 18 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Scatragli e Ceccon
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Doveri
  • AVAR: Maggioni

Roma-Inter

(sabato 18 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Cecconi
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Meraviglia
  • AVAR: Abisso

Como-Juventus

(domenica 19 ottobre, ore 12.30)

  • Arbitro: Ayroldi di Molfetta
  • Assistenti: Di Gioia e Cavallina
  • IV Ufficiale: Zufferli
  • VAR: Maresca
  • AVAR: La Penna

Cagliari-Bologna

(domenica 19 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
  • Assistenti: Del Monte e Belsanti
  • IV Ufficiale: Turrini
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Doveri

Genoa-Parma

(domenica 19 ottobre, ore 15)

  • Arbitro: Sozza di Seregno
  • Assistenti: Dei Giudici e Mokhtar
  • IV Ufficiale: Pairetto
  • VAR: Marini
  • AVAR: Prontera

Atalanta-Lazio

(domenica 19 ottobre, ore 18)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: L.Rossi e Politi
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Meraviglia

Milan-Fiorentina

(domenica 19 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Marinelli di Tivoli
  • Assistenti: Mondin e Bahri
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Di Paolo

Cremonese-Udinese

(lunedì 20 ottobre, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Barone e Biffi
  • IV Ufficiale: Zanotti
  • VAR: La Penna
  • AVAR: Marini

