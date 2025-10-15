Serie A, Roma-Inter a Massa, che polemiche l'anno scorso: gli arbitri della 7a giornata, tutte le designazioni

Resi noti gli arbitri della settima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 18 a lunedì 20 ottobre. Si parte sabato alle 15 con Lecce-Sassuolo, arbitra Crezzini, sabato alle 15 c’è anche Pisa-Verona, arbitra Guida, alle 18 c’è Torino-Napoli, che sarà diretta da Marcenaro, alle 20.45 c’è Roma-Inter, arbitra Massa, domenica alle 12.30 c’è Como-Juventus, diretta da Ayroldi, alle 15 ci sono Cagliari-Bologna, arbitra Marchetti e Genoa-Parma, affidata a Sozza, alle 18 c’è Atalanta-Lazio, diretta da Collu, alle 20.45 c’è Milan-Fiorentina, arbitra Marinelli e infine lunedì alle 20.45 Cremonese-Udinese che sarà diretta da Fabbri.
Per il big-match Roma-Inter il designatore ha scelto Davide Massa, che in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese. L’anno scorso aveva arbitrato Roma-Inter, vinta 1-0 dalla squadra di Inzaghi e fu contestato per non aver espulso Cristante per un brutto fallo su Thuram. In tutto 30 precedenti con i nerazzurri che con lui ne hanno vinte 20, pareggiate 5 e perse 5. Trentuno gli incroci con i giallorossi (10 vittorie della Roma, 12 pareggi e 9 sconfitte).
Arbitri e assistenti delle partite della settima giornata
Lecce-Sassuolo
(sabato 18 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Crezzini di Siena
- Assistenti: Costanzo e Passeri
- IV Ufficiale: Sacchi
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Ghersini
Pisa-Verona
(sabato 18 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Peretti e Perrotti
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Paterna
Torino-Napoli
(sabato 18 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Scatragli e Ceccon
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Doveri
- AVAR: Maggioni
Roma-Inter
(sabato 18 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Cecconi
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Meraviglia
- AVAR: Abisso
Como-Juventus
(domenica 19 ottobre, ore 12.30)
- Arbitro: Ayroldi di Molfetta
- Assistenti: Di Gioia e Cavallina
- IV Ufficiale: Zufferli
- VAR: Maresca
- AVAR: La Penna
Cagliari-Bologna
(domenica 19 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Del Monte e Belsanti
- IV Ufficiale: Turrini
- VAR: Ghersini
- AVAR: Doveri
Genoa-Parma
(domenica 19 ottobre, ore 15)
- Arbitro: Sozza di Seregno
- Assistenti: Dei Giudici e Mokhtar
- IV Ufficiale: Pairetto
- VAR: Marini
- AVAR: Prontera
Atalanta-Lazio
(domenica 19 ottobre, ore 18)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: L.Rossi e Politi
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Gariglio
- AVAR: Meraviglia
Milan-Fiorentina
(domenica 19 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Marinelli di Tivoli
- Assistenti: Mondin e Bahri
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Abisso
- AVAR: Di Paolo
Cremonese-Udinese
(lunedì 20 ottobre, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Barone e Biffi
- IV Ufficiale: Zanotti
- VAR: La Penna
- AVAR: Marini