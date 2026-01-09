Serie A, gli arbitri della ventesima giornata: Inter-Napoli a Doveri, l'anno scorso fu un disastro, fiumi di polemiche

Resi noti gli arbitri della ventesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 gennaio

Resi noti gli arbitri della ventesima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 10 a lunedì 12 gennaio. Si parte quindi sabato alle 15 con due partite, Como-Bologna (arbitra Abisso) e Udinese-Pisa, arbitra Ayroldi, alle 18.00 c’è Roma-Sassuolo, diretta da Marcenaro; alle 20.45 c’è Atalanta-Torino, arbitra Fourneau, domenica alle 12.30 c’è Lecce-Parma, arbitra Marinelli, alle 15 Fiorentina-Milan, diretta da Massa, alle 18 Verona-Lazio che sarà arbitrata da Guida, alle 20.45 Inter-Napoli che sarà diretta da Doveru, lunedì alle 18.30 Genoa-Cagliari che sarà arbitrata da La Penna e alle 20.45 Juventus-Cremonese che è stata affidata a Feliciani.

Per il big-match Inter-Napoli la scelta è caduta su Daniele Doveri, al Var ci sarà Di Bello con Di Paolo all’Avar. Il fischietto romano, autore di buona stagione fin qui, al netto dell’episodio Paleari-Idrissi in Torino-Cagliari di fine anno, ritroverebbe l’Inter dopo meno di un mese, mentre l’ultimo precedente con gli azzurri risale a maggio (Parma-Napoli, con Chivu e Conte espulsi). Finora in stagione ha diretto le seguenti gare: Bologna-Como, Udinese-Milan, Parma-Lecce, Atalanta-Milan, Inter-Fiorentina, Fiorentina-Juve, Pisa-Parma, Genoa-Inter, Torino-Cagliari. Per Doveri c’è anche il precedente dell’anno scorso, in cui non concesse due rigori evidenti, uno per parte (fallo di McTominay su Dumfries prima, poi un fallo di mano dello stesso olandese). Singolare che nelle ultime due stagioni sono soltanto due gli arbitri scelti a dirigere questa sfida tra andata e ritorno: Mariani a San Siro nello scorso campionato e al Maradona quest’anno, Doveri al contrario. Il fischietto di Roma ha incrociato in carriera 41 volte il Napoli con un bilancio di 22 vittorie, 12 pari e 7 sconfitte, 38 invece i precedenti con l’Inter (16 vittorie, 12 pari e 10 sconfitte). L’arbitro romano inoltre ha diretto Napoli-Inter già cinque volte: una vittoria per parte e tre pareggi, con un rigore a testa assegnato.

Arbitri e assistenti delle partite della ventesima giornata

Como-Bologna

(sabato 10 gennaio, ore 15)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Berti e Scarpa

: Berti e Scarpa IV Ufficiale: Di Marco

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini

Udinese-Pisa

(sabato 10 gennaio, ore 15)

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti : M.Rossi e Zezza

: M.Rossi e Zezza IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Camplone

AVAR: Fabbri

Roma-Sassuolo

(sabato 10 gennaio, ore 18)

Arbitr o : Marcenaro di Genova

: Assistenti : Mondin e Monaco

: Mondin e Monaco IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Maggioni

AVAR: Di Bello

Atalanta-Torino

(sabato 10 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Bahri e Ceolin

: Bahri e Ceolin IV Ufficiale: Galipò

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani

Lecce-Parma

(domenica 11 gennaio, ore 12.30)

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Assistenti : Bindoni e Tegoni

: Bindoni e Tegoni IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

AVAR: Mariani

Fiorentina-Milan

(domenica 11 gennaio, ore 15)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Costanzo

: Meli e Costanzo IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Chiffi

Verona-Lazio

(domenica 11 gennaio, ore 18)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Guida di Torre Annunziata Assistenti : Mastrodonato e Bianchini

: Mastrodonato e Bianchini IV Ufficiale: Arena

VAR: Meraviglia

AVAR: Fabbri

Inter-Napoli

(domenica 11 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma

Doveri di Roma Assistenti : Alassio e Colarossi

: Alassio e Colarossi IV Ufficiale: Colombo

VAR: Di Bello

AVAR: Di Paolo

Genoa-Cagliari

(lunedì 12 gennaio, ore 18.30)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Laudato e Ceccon

: Laudato e Ceccon IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Nasca

AVAR: Maresca

Juventus-Cremonese

(lunedì 12 gennaio, ore 20.45)