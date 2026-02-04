Serie A, gli arbitri della 24esima giornata: Juventus-Lazio a Guida, Sassuolo-Inter a Chiffi, Massa per Genoa-Napoli

Resi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9. Si parte venerdì alle 20.45 con Verona-Pisa, arbitra Doveri, sabato alle 18 c’è Genoa-Napoli, arbitra Massa, alle 20.45 c’è Fiorentina-Torino, diretta da Colombo; domenica alle 12.30 c’è Bologna-Parma, arbitra Collu, alle 15 Lecce-Udinese diretta da Rapuano, alle 18 Sassuolo-Inter che sarà arbitrata da Chiffi, alle 20.45 Juventus-Lazio che sarà diretta da Guida, lunedì alle 18.30 Atalanta-Cremonese, arbitra Piccinini, e alle 20.45 Roma-Cagliari che è stata affidata a Marcenaro . Milan-Como è stata rinviata a mercoledì 18 febbraio.
Arbitri e assistenti delle partite della 24esima giornata
Verona-Pisa
(venerdì 6 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: Baccini e Colarossi
- IV Ufficiale: Massimi
- VAR: Nasca
- AVAR: Di Bello
Genoa-Napoli
(sabato 7 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Meli e Alassio
- IV Ufficiale: Manganiello
- VAR: Di Bello
- AVAR: Fabbri
Fiorentina-Torino
(sabato 7 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Colombo di Como
- Assistenti: Tegoni e Bahri
- IV Ufficiale: Bonacina
- VAR: Marini
- AVAR: Maresca
Bologna-Parma
(domenica 8 febbraio, ore 12.30)
- Arbitro: Collu di Cagliari
- Assistenti: Berti e Laudato
- IV Ufficiale: La Penna
- VAR: Ghersini
- AVAR: Maggioni
Lecce-Udinese
(domenica 8 febbraio, ore 15)
- Arbitro: Rapuano di Rimini
- Assistenti: Cecconi e C.Rossi
- IV Ufficiale: Abisso
- VAR: Gariglio
- AVAR: Fabbri
Sassuolo-Inter
(domenica 8 febbraio, ore 18)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Vecchi e Ceccon
- IV Ufficiale: Galipò
- VAR: Camplone
- AVAR: Aureliano
Juventus-Lazio
(domenica 8 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Guida di Torre Annunziata
- Assistenti: Peretti e Bindoni
- IV Ufficiale: Marchetti
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: Maresca
Atalanta-Cremonese
(lunedì 9 febbraio, ore 18.30)
- Arbitro: Piccinini di Forlì
- Assistenti: Fontani e Giuggioli
- IV Ufficiale: Arena
- VAR: Aureliano
- AVAR: Del Giovane
Roma-Cagliari
(lunedì 9 febbraio, ore 20.45)
- Arbitro: Marcenaro di Genova
- Assistenti: Passeri e Trinchieri
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Paterna
- AVAR: Di Paolo