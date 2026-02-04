Virgilio Sport
Serie A, gli arbitri della 24esima giornata: Juventus-Lazio a Guida, Sassuolo-Inter a Chiffi, Massa per Genoa-Napoli

Resi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9 febbraio

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9. Si parte venerdì alle 20.45 con Verona-Pisa, arbitra Doveri, sabato alle 18 c’è Genoa-Napoli, arbitra Massa, alle 20.45 c’è Fiorentina-Torino, diretta da Colombo; domenica alle 12.30 c’è Bologna-Parma, arbitra Collu, alle 15 Lecce-Udinese diretta da Rapuano, alle 18 Sassuolo-Inter che sarà arbitrata da Chiffi, alle 20.45 Juventus-Lazio che sarà diretta da Guida, lunedì alle 18.30 Atalanta-Cremonese, arbitra Piccinini, e alle 20.45 Roma-Cagliari che è stata affidata a Marcenaro . Milan-Como è stata rinviata a mercoledì 18 febbraio.

Arbitri e assistenti delle partite della 24esima giornata

Verona-Pisa

(venerdì 6 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: Baccini e Colarossi
  • IV Ufficiale: Massimi
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Di Bello

Genoa-Napoli

(sabato 7 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Meli e Alassio
  • IV Ufficiale: Manganiello
  • VAR: Di Bello
  • AVAR: Fabbri

Fiorentina-Torino

(sabato 7 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Colombo di Como
  • Assistenti: Tegoni e Bahri
  • IV Ufficiale: Bonacina
  • VAR: Marini
  • AVAR: Maresca

Bologna-Parma

(domenica 8 febbraio, ore 12.30)

  • Arbitro: Collu di Cagliari
  • Assistenti: Berti e Laudato
  • IV Ufficiale: La Penna
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Maggioni

Lecce-Udinese

(domenica 8 febbraio, ore 15)

  • Arbitro: Rapuano di Rimini
  • Assistenti: Cecconi e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Abisso
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Fabbri

Sassuolo-Inter

(domenica 8 febbraio, ore 18)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Vecchi e Ceccon
  • IV Ufficiale: Galipò
  • VAR: Camplone
  • AVAR: Aureliano

Juventus-Lazio

(domenica 8 febbraio, ore 20.45)

Atalanta-Cremonese

(lunedì 9 febbraio, ore 18.30)

  • Arbitro: Piccinini di Forlì
  • Assistenti: Fontani e Giuggioli
  • IV Ufficiale: Arena
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Del Giovane

Roma-Cagliari

(lunedì 9 febbraio, ore 20.45)

  • Arbitro: Marcenaro di Genova
  • Assistenti: Passeri e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Di Paolo

