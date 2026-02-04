Serie A, gli arbitri della 24esima giornata: Juventus-Lazio a Guida, Sassuolo-Inter a Chiffi, Massa per Genoa-Napoli

Resi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di A stagione 2025/26, turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9 febbraio

Resi noti gli arbitri della ventiquattresima giornata di serie A, stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 6 febbraio a lunedì 9. Si parte venerdì alle 20.45 con Verona-Pisa, arbitra Doveri, sabato alle 18 c’è Genoa-Napoli, arbitra Massa, alle 20.45 c’è Fiorentina-Torino, diretta da Colombo; domenica alle 12.30 c’è Bologna-Parma, arbitra Collu, alle 15 Lecce-Udinese diretta da Rapuano, alle 18 Sassuolo-Inter che sarà arbitrata da Chiffi, alle 20.45 Juventus-Lazio che sarà diretta da Guida, lunedì alle 18.30 Atalanta-Cremonese, arbitra Piccinini, e alle 20.45 Roma-Cagliari che è stata affidata a Marcenaro . Milan-Como è stata rinviata a mercoledì 18 febbraio.

Arbitri e assistenti delle partite della 24esima giornata

Verona-Pisa

(venerdì 6 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Doveri di Roma

Assistenti : Baccini e Colarossi

: Baccini e Colarossi IV Ufficiale: Massimi

VAR: Nasca

AVAR: Di Bello

Genoa-Napoli

(sabato 7 febbraio, ore 18)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Di Bello

AVAR: Fabbri

Fiorentina-Torino

(sabato 7 febbraio, ore 20.45)

Arbitr o : Colombo di Como

Assistenti : Tegoni e Bahri

: Tegoni e Bahri IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Marini

AVAR: Maresca

Bologna-Parma

(domenica 8 febbraio, ore 12.30)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti : Berti e Laudato

: Berti e Laudato IV Ufficiale: La Penna

VAR: Ghersini

AVAR: Maggioni

Lecce-Udinese

(domenica 8 febbraio, ore 15)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti : Cecconi e C.Rossi

: Cecconi e C.Rossi IV Ufficiale: Abisso

VAR: Gariglio

AVAR: Fabbri

Sassuolo-Inter

(domenica 8 febbraio, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Vecchi e Ceccon

: Vecchi e Ceccon IV Ufficiale: Galipò

VAR: Camplone

AVAR: Aureliano

Juventus-Lazio

(domenica 8 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Peretti e Bindoni

: Peretti e Bindoni IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Mazzoleni

AVAR: Maresca

Atalanta-Cremonese

(lunedì 9 febbraio, ore 18.30)

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti : Fontani e Giuggioli

: Fontani e Giuggioli IV Ufficiale: Arena

VAR: Aureliano

AVAR: Del Giovane

Roma-Cagliari

(lunedì 9 febbraio, ore 20.45)