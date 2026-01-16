Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Zufferli al Milan e Massa alla Juventus

Resi noti gli arbitri della ventunesima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Atalanta, arbitra Marchetti, sabato alle 15 c’è Udinese-Inter, arbitra Di Bello, alle 18.00 c’è Napoli-Sassuolo, diretta da Fourneau; alle 20.45 c’è Cagliari-Juventus, arbitra Massa, domenica alle 12.30 c’è Parma-Genoa, arbitra Pairetto, alle 15 Bologna-Fiorentina, diretta da Doveri, alle 18 Torino-Roma che sarà arbitrata da Chiffi, alle 20.45 Milan-Lecce che sarà diretta da Zufferli, lunedì alle 18.30 Cremonese-Verona che sarà arbitrata da Arena e alle 20.45 Lazio-Como che è stata affidata a Fabbri.
Arbitri e assistenti delle partite della ventunesima giornata
Pisa-Atalanta
(venerdì 16 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Marchetti di Ostia Lido
- Assistenti: Meli e Luciani
- IV Ufficiale: Marinelli
- VAR: Marini
- AVAR: La Penna
Udinese-Inter
(sabato 17 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Di Bello di Brindisi
- Assistenti: Bercigli e Zingarelli
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Mazzoleni
- AVAR: La Penna
Napoli-Sassuolo
(sabato 17 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Fourneau di Roma
- Assistenti: Barone e Politi
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Aureliano
- AVAR: Abisso
Cagliari-Juventus
(sabato 17 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Massa di Imperia
- Assistenti: Dei Giudici e Moro
- IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
- VAR: Ghersini
- AVAR: Guida
Parma-Genoa
(domenica 18 gennaio, ore 12.30)
- Arbitro: Pairetto di Nichelino
- Assistenti: Baccini e Trinchieri
- IV Ufficiale: Allegretta
- VAR: Paterna
- AVAR: Di Paolo
Bologna-Fiorentina
(domenica 18 gennaio, ore 15)
- Arbitro: Doveri di Roma
- Assistenti: L.Rossi e Fontemurato
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Gariglio
- AVAR: Maresca
Torino-Roma
(domenica 18 gennaio, ore 18)
- Arbitro: Chiffi di Padova
- Assistenti: Berti e C.Rossi
- IV Ufficiale: Tremolada
- VAR: Abisso
- AVAR: Guida
Milan-Lecce
(domenica 18 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Zufferli di Udine
- Assistenti: Ceccon e Laudato
- IV Ufficiale: Marcenaro
- VAR: Nasca
- AVAR: Mazzoleni
Cremonese-Verona
(lunedì 19 gennaio, ore 18.30)
- Arbitro: Arena di Torre del Greco
- Assistenti: Costanzo e Cipressa
- IV Ufficiale: Colombo
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Piccinini
Lazio-Como
(lunedì 19 gennaio, ore 20.45)
- Arbitro: Fabbri di Ravenna
- Assistenti: Perrotti e Cavallina
- IV Ufficiale: Feliciani
- VAR: Maggioni
- AVAR: Maresca