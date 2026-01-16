Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Zufferli al Milan e Massa alla Juventus

Resi noti gli arbitri della ventunesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio

Pubblicato:

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventunesima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Atalanta, arbitra Marchetti, sabato alle 15 c’è Udinese-Inter, arbitra Di Bello, alle 18.00 c’è Napoli-Sassuolo, diretta da Fourneau; alle 20.45 c’è Cagliari-Juventus, arbitra Massa, domenica alle 12.30 c’è Parma-Genoa, arbitra Pairetto, alle 15 Bologna-Fiorentina, diretta da Doveri, alle 18 Torino-Roma che sarà arbitrata da Chiffi, alle 20.45 Milan-Lecce che sarà diretta da Zufferli, lunedì alle 18.30 Cremonese-Verona che sarà arbitrata da Arena e alle 20.45 Lazio-Como che è stata affidata a Fabbri.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della ventunesima giornata

Pisa-Atalanta

(venerdì 16 gennaio, ore 20.45)

Udinese-Inter

(sabato 17 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Di Bello di Brindisi
  • Assistenti: Bercigli e Zingarelli
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Mazzoleni
  • AVAR: La Penna

Napoli-Sassuolo

(sabato 17 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: Fourneau di Roma
  • Assistenti: Barone e Politi
  • IV Ufficiale: Collu
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Abisso

Cagliari-Juventus

(sabato 17 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Massa di Imperia
  • Assistenti: Dei Giudici e Moro
  • IV Ufficiale: Ferrieri Caputi
  • VAR: Ghersini
  • AVAR: Guida

Parma-Genoa

(domenica 18 gennaio, ore 12.30)

  • Arbitro: Pairetto di Nichelino
  • Assistenti: Baccini e Trinchieri
  • IV Ufficiale: Allegretta
  • VAR: Paterna
  • AVAR: Di Paolo

Bologna-Fiorentina

(domenica 18 gennaio, ore 15)

  • Arbitro: Doveri di Roma
  • Assistenti: L.Rossi e Fontemurato
  • IV Ufficiale: Colombo
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Maresca

Torino-Roma

(domenica 18 gennaio, ore 18)

  • Arbitro: Chiffi di Padova
  • Assistenti: Berti e C.Rossi
  • IV Ufficiale: Tremolada
  • VAR: Abisso
  • AVAR: Guida

Milan-Lecce

(domenica 18 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Zufferli di Udine
  • Assistenti: Ceccon e Laudato
  • IV Ufficiale: Marcenaro
  • VAR: Nasca
  • AVAR: Mazzoleni

Cremonese-Verona

(lunedì 19 gennaio, ore 18.30)

Lazio-Como

(lunedì 19 gennaio, ore 20.45)

  • Arbitro: Fabbri di Ravenna
  • Assistenti: Perrotti e Cavallina
  • IV Ufficiale: Feliciani
  • VAR: Maggioni
  • AVAR: Maresca

Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Zufferli al Milan e Massa alla Juventus Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025 Ansa

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Pisa - Atalanta
SERIE B:
Sampdoria - Virtus Entella

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio