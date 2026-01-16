Serie A, gli arbitri della ventunesima giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Zufferli al Milan e Massa alla Juventus

Resi noti gli arbitri della ventunesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Resi noti gli arbitri della ventunesima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio. Si parte venerdì alle 20.45 con Pisa-Atalanta, arbitra Marchetti, sabato alle 15 c’è Udinese-Inter, arbitra Di Bello, alle 18.00 c’è Napoli-Sassuolo, diretta da Fourneau; alle 20.45 c’è Cagliari-Juventus, arbitra Massa, domenica alle 12.30 c’è Parma-Genoa, arbitra Pairetto, alle 15 Bologna-Fiorentina, diretta da Doveri, alle 18 Torino-Roma che sarà arbitrata da Chiffi, alle 20.45 Milan-Lecce che sarà diretta da Zufferli, lunedì alle 18.30 Cremonese-Verona che sarà arbitrata da Arena e alle 20.45 Lazio-Como che è stata affidata a Fabbri.

IN AGGIORNAMENTO

Arbitri e assistenti delle partite della ventunesima giornata

Pisa-Atalanta

(venerdì 16 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Meli e Luciani

: Meli e Luciani IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Marini

AVAR: La Penna

Udinese-Inter

(sabato 17 gennaio, ore 15)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Bercigli e Zingarelli

: Bercigli e Zingarelli IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Mazzoleni

AVAR: La Penna

Napoli-Sassuolo

(sabato 17 gennaio, ore 18)

Arbitr o : Fourneau di Roma

: Assistenti : Barone e Politi

: Barone e Politi IV Ufficiale: Collu

VAR: Aureliano

AVAR: Abisso

Cagliari-Juventus

(sabato 17 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti : Dei Giudici e Moro

: Dei Giudici e Moro IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Ghersini

AVAR: Guida

Parma-Genoa

(domenica 18 gennaio, ore 12.30)

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti : Baccini e Trinchieri

: Baccini e Trinchieri IV Ufficiale: Allegretta

VAR: Paterna

AVAR: Di Paolo

Bologna-Fiorentina

(domenica 18 gennaio, ore 15)

Arbitro: Doveri di Roma

Doveri di Roma Assistenti : L.Rossi e Fontemurato

: L.Rossi e Fontemurato IV Ufficiale: Colombo

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

Torino-Roma

(domenica 18 gennaio, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : Berti e C.Rossi

: Berti e C.Rossi IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Abisso

AVAR: Guida

Milan-Lecce

(domenica 18 gennaio, ore 20.45)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Ceccon e Laudato

: Ceccon e Laudato IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Nasca

AVAR: Mazzoleni

Cremonese-Verona

(lunedì 19 gennaio, ore 18.30)

Arbitro: Arena di Torre del Greco

Assistenti : Costanzo e Cipressa

: Costanzo e Cipressa IV Ufficiale: Colombo

VAR: Di Paolo

AVAR: Piccinini

Lazio-Como

(lunedì 19 gennaio, ore 20.45)