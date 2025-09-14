Atalanta-Lecce 4-1 pagelle: De Ketelaere fa dimenticare Lookman ma Juric sbotta nel finale

I top e flop: per l'ex Milan doppietta, doppio assist di Krstovic, gol anche di Zalewski e Scalvini. Male Gaspar, Siebert, Stulic. Si salva solo N'Dri

E’ tornata l’Atalanta. Anche senza Lookman, in castigo e non convocato, è tornato il gioco spumeggiante della Dea. I nerazzurri fanno festa al Gewiss di Bergamo con un 4-1 in scioltezza sul Lecce e tantissime occasioni gol create che avrebbero potuto arricchire ulteriormente il bottino. La apre Scalvini di testa, al 37′. Raddoppia il play alto De Ketelaere al 51′ con un tiro di precisione dall’interno dell’area, arriva poi il 3-0 di Zalewski (dopo una traversa colpita da calcio di punizione) e un quantitativo enorme di azioni offensive nel finale di gara che porta anche al 4-0 del 24enne belga che raggiunge la doppietta al 73′. Un vero assedio e un ritmo incalzante che non placa la voglia di fare altri gol. Pecca soltanto Krstovic in avanti che brucia due possibili occasioni sotto rete, ma poco importa. Dal possesso alla fase difensiva: tutto gira a favore della Dea che si prepara così a sfidare il PSG in Champions.

Non basta la piccola gioia nel finale per i giallorossi (e che fa infuriare Juric) con N’Dri che sigla un super gol di sinistro a giro da fuori area all’83’: continua il momento nero di Di Francesco che colleziona due sconfitte in tre gare e un solo punto in classifica. Torna in alto la Dea che conquista momentaneamente il 6° posto a quota 5 punti in Serie A.

Atalanta-Lecce, la chiave tattica della gara

Juric dispone la Dea con il 3-4-1-2. L’Atalanta è senza gli infortunati Scamacca, Kolasinac, Ederson e Bakker. Lookman, invece, è stato escluso da Juric per punizione. Krstovic parte titolare al posto di Scamacca, Sulemana vince il ballottaggio su Maldini, mentre Kossonou prende il posto in difesa di Djimsiti.

Lecce in campo con il 4-3-3 ma sono diversi i cambiamenti di Di Francesco rispetto alla gara contro il Milan. Non ci sono dall’inizio Danilo Veiga, Gabriel, Kaba, Pierotti e Camarda, col tecnico dei giallorossi che ha fatto davvero una rivoluzione per questa trasferta di Bergamo. Stulic è al centro dell’attacco con Morente a destra e Sottil a sinistra. Da ricordare, inoltre, le assenze di Jean, Kaba, Marchwinski, Perez, Pierret e Rafia.

Bene la correzione dell’Atalanta che ha lasciato meno spazi di manovra al Lecce che, comunque, ha fatto vedere di saper portare molto bene la palla nel primo tempo. Dilaga poi nel seconda tempo la Dea che rispetto le gare precedenti ritrova il gioco e i lanci in profondità per Krstovic con un super De Ketelaere ritrovato. La squadra di Di Francesco pecca di imprecisione sotto porta. Non regge la fascia sinistra per i giallorossi: Bellanova e De Keteleaere sono riusciti a mettere troppa pressione su Gallo.

Atalanta-Lecce, curiosità: Lookman attaccato da Juric e Percassi

E’ tornato come una furia dalla nazionale nigeriana. Continua l’irrequietezza di Lookman che, dopo essere a rischio di non qualificazione per i Mondiali con il suo gruppo, sta anche definitivamente perdendo la bussola con l’Atalanta. Dopo aver disertato l’allenamento pre gara contro il Lecce, Juric lo ha messo fuori rosa e lo ha duramente attaccato in conferenza stampa per spiegare la situazione complicata attorno al giocatore.

A rincarare la dose è l’AD dell’Atalanta, Luca Percassi, che nel pregara di Atalanta-Lecce ha dichiarato a DAZN: “Siamo d’accordo con le parole del mister. Sappiamo quanto Lookman sia importante per l’Atalanta ma bisogna rispettare i nostri principi basilari ed avere giocatori pronti a dare il 100% per questa maglia ed essere concentrati sulla nostra causa, perché ogni partita è sempre molto difficile.”

I top e flop dell’Atalanta

De Ketelaere 7.5 Con un destro a giro rasoterra in area batte Falcone e realizza la rete del 2-0. Prima rete per lui in questa nuova Serie A. Nel secondo tempo fa partire una miriade di azioni offensive con lanci lunghi in profondità verso gli attaccanti.

Con un destro a giro rasoterra in area batte Falcone e realizza la rete del 2-0. Prima rete per lui in questa nuova Serie A. Nel secondo tempo fa partire una miriade di azioni offensive con lanci lunghi in profondità verso gli attaccanti. Zalewski 7.5. Assist da calcio d’angolo per Scalvini al 37′. Centra in pieno la traversa al 55′ da calcio di punizione. Sigla il 3-0 al 70′ con un destro da fuori area.

Assist da calcio d’angolo per Scalvini al 37′. Centra in pieno la traversa al 55′ da calcio di punizione. Sigla il 3-0 al 70′ con un destro da fuori area. Scalvini 7. Vola nell’area di rigore avversaria e di testa insacca la rete del vantaggio al 37′.

Vola nell’area di rigore avversaria e di testa insacca la rete del vantaggio al 37′. Krstovic 6.5 Girato spalle alla porta, serve De Ketelaere in occasione del raddoppio della Dea al 51′. Cresce nel secondo tempo quando si alzano i ritmi e aumentano gli spazi in profondità. Più volte va vicino alla rete ma impreciso in fase realizzativa. Assist anche per Zalewski al 70′. Gol annullato per fuorigioco all’ 88′.

I top e flop del Lecce

N’Dri 6.5. Parte largo, si accentra e di sinistro a giro batte Carnesecchi con una botta imparabile da fuori area.

Parte largo, si accentra e di sinistro a giro batte Carnesecchi con una botta imparabile da fuori area. Morente 6. E’ il migliore del Lecce, sulla fascia destra prova a spingere e mettere in difficoltà Zalewski e Scalvini.

E’ il migliore del Lecce, sulla fascia destra prova a spingere e mettere in difficoltà Zalewski e Scalvini. Stulic 5. Al 37′ si fa anticipare di testa in area da Scalvini che mette a segno la rete del vantaggio della Dea.

Al 37′ si fa anticipare di testa in area da Scalvini che mette a segno la rete del vantaggio della Dea. Siebert 5. Non riesce a chiudere su Krstovic che in area scarica facilmente il pallone su De Ketelaere in occasione del raddoppio della Dea.

Non riesce a chiudere su Krstovic che in area scarica facilmente il pallone su De Ketelaere in occasione del raddoppio della Dea. Gaspar 5. Concede troppo spazio a Zalewski che mette a segno la rete del 3-0 con un destro dalla distanza.

