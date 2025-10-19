Como-Juventus 2-0, pagelle: Nico Paz e Kempf affondano Madama, fine pareggite e Tudor rischia

Nico Paz gol e assist, Kempf apre la gara e rovina i bianconeri di Tudor che non riescono a riprendersi più sul piano del gioco. David tra i peggiori

Le lacrime di Nico Paz al 98′, la festa del Sinigaglia e la rabbia dei bianconeri che escono umiliati a testa bassissima. Se il Como, come aveva detto Tudor, è una “finta piccola”, è probabile che la Juve sia una finta grande. Finita la pareggite per i bianconeri, arriva la prima sconfitta stagionale che fa malissimo. Il Como vince 2-0 con un gol per tempo – di rapina il primo con Kempf, con una magia di Nico Paz (4 gol e 4 assist finora per lui) il secondo – e per la Signora è notte fonda. Non bastano gli spunti saltuari di Conceicao e Yildiz, non funziona quasi niente nell’impianto bianconero dove agli errori difensivi si somma la pochezza in attacco. Non è servito far entrare Vlahovic, il talismano dei gol dalla panchina, e il futuro, con il Real Madrid in Champions alle porte, è poco roseo. Inizia anche a traballare la panchina di Tudor mentre Fabregas sogna: il Como – che batte la Juve dopo 73 anni – raggiunge il quinto posto, assieme proprio ai bianconeri, a quota 12, e si proietta a meno 3 dalla vetta.

La chiave tattica della gara

Fabregas cambia sistema di gioco al Como: passa al 3-5-1-1 con Nico Paz alle spalle dell’unica punta Morata. I lariani giocano senza esterni d’attacco, lasciando quindi spazio di manovra a Vojvoda e Alberto Moreno, sugli esterni, attenti però agli inserimenti di Conceiçao e Yidliz alle loro spalle.

Tudor passa al 4-3-3, considerando le assenze in difesa di Bremer e Cabal che hanno avuto entrambi una ricaduta nelle ultime settimane. Davanti spazio a David, con Vlahovic e Openda che partono dalla panchina. Rispetto le precedenti gare, Conceicao gioca più alto in attacco sulla destra mentre Yildiz passa sulla fascia sinistra.

La Juventus non riesce in fase offensiva a superare le barricate del Como che difende a cinque e riparte in velocità in contropiede. Sul piano della pulizia di gioco, primeggia la squadra di Fabregas che costringe i bianconeri a subire per buona parte del primo tempo. Sterile il pressing alto dei bianconeri. Il Como resta brillante, aggressivo e qualitativo in tutta la gara.

Wenger, Henry e Varane al Sinigaglia

E’ il 33′ di gioco quando le telecamere staccano l’immagine sul campo ed inquadrano tre ospiti speciali in tribuna al Sinigaglia. Arséne Wenger, Raphael Varane e Thierry Henry (socio del Como dal 2022) – tutti e tre seduti vicino – sono attenzionati dalla regia nell’attimo in cui parlano e si confrontano sulla partita.

Nel pregara, c’è stato anche un curioso siparietto tra il tecnico bianconero, Igor Tudor, e l’ex Juve Henry. L’allenatore della Vecchia Signora ha scherzato dicendo: “Gli ho detto che deve tifare la Juve, ha giocato nella Juve, è juventino, non può tifare per il Como, è un grande, in tutti i sensi, un campione, poi capisce tanto di calcio, c’ha i modi, è bravissimo”

I top e flop del Como

Nico Paz 8. Dopo 4′ di gioco serve un assist per Kempf: di sinistro a giro serve un cross che taglia l’area e coglie l’inserimento dell’esterno, in area, sul secondo palo. Al 78′ raddoppia con un sinistro a giro imparabile dal limite dell’area.

Dopo 4′ di gioco serve un assist per Kempf: di sinistro a giro serve un cross che taglia l’area e coglie l’inserimento dell’esterno, in area, sul secondo palo. Al 78′ raddoppia con un sinistro a giro imparabile dal limite dell’area. Kempf 7. Sblocca la gara al 4′: sfugge alla marcatura di Kalulu, lo sorprende alle sue spalle, e sfrutta un cross per battere Di Gregorio da posizione ravvicinata.

Sblocca la gara al 4′: sfugge alla marcatura di Kalulu, lo sorprende alle sue spalle, e sfrutta un cross per battere Di Gregorio da posizione ravvicinata. Perrone 6.5 . Lancia in profondità Nico Paz in occasione del raddoppio al 78′.

. Lancia in profondità Nico Paz in occasione del raddoppio al 78′. Vojvoda 6.5. Molto bene in fase di spinta e nei duelli con Cambiaso e Thuram. Spesso prova anche la conclusione dalla distanza.

Molto bene in fase di spinta e nei duelli con Cambiaso e Thuram. Spesso prova anche la conclusione dalla distanza. Morata 6. Non decisivo sotto rete, abile nel far salire la squadra ed a tenere la posizione in avanti.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 5.5. Incolpevole sui due gol subiti. Qualche buona parata nel primo tempo.

Incolpevole sui due gol subiti. Qualche buona parata nel primo tempo. Kalulu 5. Al 4′ di gioco si fa sorprendere da un inserimento in area di Kempf che sblocca la gara su un cross tagliente di Nico Paz.

Al 4′ di gioco si fa sorprendere da un inserimento in area di Kempf che sblocca la gara su un cross tagliente di Nico Paz. Rugani 5.5. Non brilla in fase difensiva, abile nel gioco aereo. Timido in fase di impostazione. Joao Mario 5.5 (dall’83’).

Non brilla in fase difensiva, abile nel gioco aereo. Timido in fase di impostazione. Kelly 6. Riceve un’ammonizione ma in fase difensiva risulta il migliore del reparto: tanti contrasti vinti nel corso del match (49).

Riceve un’ammonizione ma in fase difensiva risulta il migliore del reparto: tanti contrasti vinti nel corso del match (49). Cambiaso 5.5. Non chiude su Nico Paz al 78′ in occasione del raddoppio. Kostic 5.5 (dall’83’).

Non chiude su Nico Paz al 78′ in occasione del raddoppio. Koopmeiners 5.5. Impreciso nelle conclusioni dalla distanza. McKennie 5.5 (dal 77′).

Impreciso nelle conclusioni dalla distanza. Locatelli 6. Pulito nel fraseggio, poco decisivo in fase di spinta. Vlahovic 5.5. (dal 77′).

Pulito nel fraseggio, poco decisivo in fase di spinta. Thuram 5.5. Qualche dribbling a centrocampo e nulla di più in fase offensiva.

Qualche dribbling a centrocampo e nulla di più in fase offensiva. Conceicao 6. Va in velocità e riceve il maggior numero di falli durante tutta la partita (3).

Va in velocità e riceve il maggior numero di falli durante tutta la partita (3). David 5. Nessun apporto alla fase offensiva, fa fatica a girarsi e in profondità non riesce a guadagnare metri con i suoi inserimenti.

Nessun apporto alla fase offensiva, fa fatica a girarsi e in profondità non riesce a guadagnare metri con i suoi inserimenti. Yildiz 5.5. Nel primo tempo ha due buone occasioni da poter sfruttare per pareggiare ma fallisce sotto rete in fase realizzativa.

