Cremonese-Roma 1-3 pagelle: Gasp gestaccio e rosso, si sbloccano Ferguson e Wesley, giallorossi primi da soli

Soulé apre la gara con un sinistro a giro, bene Ferguson e Wesley che segnano la loro prima rete in Serie A. Koné, El Aynaoui ed El Shaarawy assist

Soulé prima, Ferguson poi e Wesley che chiude i conti. Ancora primi (da soli per ora) i giallorossi che con scioltezza, qualità di gioco e contropiede perfetti annientano fuori casa la Cremonese in poco meno di 70 minuti: 3-1 di personalità per la Roma che vince da squadra vera e si riprende il primato in attesa del derby di Milano. Va tutto bene al club capitolino che sblocca la gara al 17′ con l’argentino Soulé, con un sinistro a giro da fuori area, e trova le prime reti in maglia giallorossa di Ferguson e Wesley. Va peggio, invece, al tecnico Gasperini che rimedia un giallo al 62′ e un’espulsione poco dopo per proteste con tanto di reazione furiosa nei confronti del direttore di gara Ayroldi: il tecnico giallorosso salterà il big match contro il Napoli e, come Mourinho, è stato espulso allo stadio Zini di Cremona.

Anche il VAR, nel corso della gara, è stato protagonista: prima con un gol annullato per fuorigioco a Pellegrini, al 26′, poi con un rigore annullato alla Cremonese dopo un presunto fallo di mano di Gianluca Mancini, revocato dopo una revisione. Profondo rosso, invece, per Nicola che in cinque gare ne perde tre consecutive con una sola vittoria ed un pareggio. Non basta la rete di Folino al 93′: Cremonese al 12° posto a quota 14. Giallorossi, invece, primi a 27 punti in Serie A.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cremonese-Roma, la chiave tattica della gara

Cremonese in campo con il 3-5-2. Le scelte di Nicola: gioca Bonazzoli avanti con Vardy, panchina per Vazquez. Spazio a Vandeputte in mediana, a sinistra gioca Floriani Mussolini e non Pezzella.

La Roma, invece, si schiera con il 3-4-1-2. Le scelte di Gasperini: c’è Baldanzi come falso nove sostenuto da Soulé e Pellegrini, in panchina Ferguson. Gioca Ziolkowski, spazio a Celik sulla destra di centrocampo a tutta fascia. Ancora in panca Tsimikas.

Nel secondo tempo i giallorossi hanno iniziato ad indietreggiare fino a non riuscire più a tenere palla sù: a quel punto Gasperini ha sostituito Baldanzi e Pellegrini per Ferguson ed El Shaarawy, mossa tattica che ha portato i giallorossi al raddoppio.

Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Cremonese-Roma

Con i grigiorossi è sempre festa

Con le reti di Soulé, Ferguson e Wesley, la Roma si conferma la squadra che ha segnato più reti contro la Cremonese in Serie A: 43 gol in 17 sfide, incluso l’unico match in cui la Roma ha realizzato nove gol nella sua storia in Serie A (9-0 il 13 ottobre 1929).

Clicca qui per le statistiche di Cremonese-Roma

I top e flop della Cremonese

Folino 6.5. Rete al 93′ che però non cambia l’andamento finale del match.

Rete al 93′ che però non cambia l’andamento finale del match. Bianchetti 5. Non chiude lo spazio sulla trequarti e permette a Soulé di girarsi, controllare e indirizzare il pallone in porta al 16′.

Non chiude lo spazio sulla trequarti e permette a Soulé di girarsi, controllare e indirizzare il pallone in porta al 16′. Terracciano 5. Perde il passo su Wesley che sfugge sulla fascia sinistra in occasione del 3-0 giallorosso.

Perde il passo su Wesley che sfugge sulla fascia sinistra in occasione del 3-0 giallorosso. Baschirotto 5. Prova a rimediare un pasticcio in area ma manda in confusione il portiere e la difesa in occasione del 2-0 giallorosso con Ferguson.

Clicca qui per le ultime news sulla Cremonese

I top e flop della Roma

Soulé 7.5. Viene servito tra le linee da Koné e dalla trequarti trova la rete con un sinistro a giro sul primo palo.

Viene servito tra le linee da Koné e dalla trequarti trova la rete con un sinistro a giro sul primo palo. Ferguson 7. Solo in area di rigore riceve un assist da El Aynaoui e segna il 2-0 con un destro piazzato.

Solo in area di rigore riceve un assist da El Aynaoui e segna il 2-0 con un destro piazzato. Wesley 7. Sulla sinistra domina contro Barbieri e Terracciano: segna al 68′ grazie ad un inserimento sulla fascia ed una corsa fulminea sotto rete. Con uno scavetto su Audero chiude la gara con un 3-0.

Sulla sinistra domina contro Barbieri e Terracciano: segna al 68′ grazie ad un inserimento sulla fascia ed una corsa fulminea sotto rete. Con uno scavetto su Audero chiude la gara con un 3-0. El Aynaoui 6.5. Al limite dell’area, non conclude per servire Ferguson, cinico e freddo a tu per tu con Audero.

Al limite dell’area, non conclude per servire Ferguson, cinico e freddo a tu per tu con Audero. El Shaarawy 6.5. Apre il gioco con un assist per Wesley, sulla sinistra, in occasione del 3-0.

Apre il gioco con un assist per Wesley, sulla sinistra, in occasione del 3-0. Koné 6.5. Assist per Soulé al 16′: vede l’argentino libero sulla trequarti e gli serve un passaggio tra le linee.

Assist per Soulé al 16′: vede l’argentino libero sulla trequarti e gli serve un passaggio tra le linee. Pellegrini 6. Rete annullata per fuorigioco al 26′.

Clicca qui per le ultime news sulla Roma