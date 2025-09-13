Fiorentina-Napoli 1-3, pagelle: Conte vince con i nuovi, Hojlund e Beukema debutto da sogno

Tre acquisti dei partenopei stendono la Viola. Hojlund, il migliore, segna all'esordio e dialoga con De Bruyne in avanti. Male Pongracic e Comuzzo

Firenze è azzurra. De Bruyne, Hojlund e Beukema, tre nuovi acquisti – non a caso – per il Napoli, rovinano il ritorno di Stefano Pioli all’Artemio Franchi: i partenopei stracciano la Fiorentina per 3-1 e fanno tre su tre in campionato. La risposta azzurra, al punteggio pieno della Juve, è strabordante, impetuosa, da grande squadra che sa di essere forte. Conte rivoluziona tutto: butta subito nella mischia Hojlund, preferito a Lucca, sceglie Milinkovic Savic al posto dell’infortunato Meret e si ritrova tra le mani una vera macchina da guerra. Anguissa incanta, De Bruyne segna (sul rigore assegnato dopo pochi minuti) e crea, Hojlund finalizza. Ed anche l’ultimo arrivato Beukema partecipa alla gioia del festival del gol.

Impressionante la facilità con cui gli azzurri creino occasioni: colmato uno dei pochi gap della scorsa stagione, almeno a vedere la partita del Franchi dove la Viola si è trovata subito sotto per 2-0, dopo un quarto d’ora. Non basta la rete di Ranieri nel finale di gara a riaccendere la squadra di Pioli. Il Napoli vola a punteggio pieno, con 9 punti in classifica, mentre la Fiorentina piomba al 13°posto a soli due punti in Serie A.

Fiorentina-Napoli, la chiave tattica della gara

Fiorentina in campo con il 3-5-2. Le scelte di Pioli: in avanti il tandem Kean-Dzeko, Piccoli in panchina. In mediana spazio a Sohm, Dodò e Gosens sulle corsie esterne. Out Gudmundsson.

Il Napoli, invece, conferma il suo solito asset del 4-4-2 con alcune novità di formazione: parte Hojlund titolare in avanti al fianco di De Bruyne. Centrocampo a quattro con Politano, Lobotka, Anguissa e McTominay schierato in posizione di laterale sinistro. In difesa Conte schiera Beukema titolare, al fianco di Buongiorno, con Spinazzola sulla sinistra e Di Lorenzo confermato a destra. In porta debutta titolare anche Milinkovic-Savic.

La squadra di Conte si conferma nettamente superiore, rispetto la Viola, in fase di possesso e costruzione di gioco. Spinazzola, sulla fascia sinistra, fa continue sovrapposizioni con McTominay che mandano in crisi Dodo costretto a ripiegare e restare basso. Dopo le due reti subite dalla Fiorentina, Pioli chiede ai suoi di pressare alto il Napoli: a quel punto Conte chiede a Milinkovic-Savic di impostare il gioco dal basso senza rischiare il passaggio verso i difensori centrali.

Fiorentina-Napoli, curiosità: debutto per Milinkovic-Savic, Hojlund e Beukema

Cambia tutto il Napoli per la gara contro la Fiorentina. Si parte dal portiere con Meret costretto a non partecipare alla gara, neppure in panchina, per affaticamento muscolare: al suo posto debutto con gli azzurri per Milinkovic-Savic.

Inizio più che positivo anche per il neo bomber degli azzurri. Rasmus Hojlund parte titolare, al posto di Lucca, e segna all’esordio al 13′ bruciando in velocità Pongracic. Infine, Conte schiera anche Beukema, al posto dell’infortunato Rrahmani, che segna al debutta con il Napoli al 50′ con un tap-in vincente da calcio d’angolo.

Le pagelle del Napoli

Al termine del primo tempo è costretto a giocare lungo il pallone per la pressione alta della Viola. Subisce una rete forse evitabile da Ranieri, si esalta su Piccoli all'83'.

Su intuizione di Anguissa, viene servito all'interno dell'area nell'azione che poi genera un calcio di rigore al Napoli. Al 30′ anticipa in area Kean e salva una palla pericolosissima della Viola.

Gol all'esordio con il Napoli: trova la rete del 3-0 con un tap-in vincente in area da calcio d'angolo al 50′.

Annulla Kean in tutto il primo tempo.

Un assist capolavoro al 13′ porta il Napoli sul 2-0: con l'esterno destro serve un pallone in profondità per Hojlund, lanciato verso la porta.

Non brilla in fase realizzativa ma comunque si rende attivo nelle progressioni offensive.

Orchestra il centrocampo, anticipa nel gioco gli avversari Mandragora e Sohm in marcatura.

Anticipa in area Comuzzo al 3′ di gioco e conquista un calcio di rigore. Sontuoso nei duelli a centrocampo.

Elegante nel fraseggio, abile nelle sovrapposizioni sulla sinistra con Spinazzola che costringono Dodo ad abbassarsi.

Freddissimo dagli undici metri al 5′ di gioco. Sblocca la gara spiazzando De Gea.

Trova il raddoppio al 13′: su assist in profondità di Spinazzola, brucia in velocità Pongracic in marcatura e batte De Gea con un rasoterra a giro sul secondo palo. Abile a fare la sponda ed a far salire la squadra in fase offensiva.

I top e flop della Fiorentina

Al 78′ batte Milinkovic Savic e segna l'1-3.

E' l'unico che prova a scuotere la Viola, isolato in avanti non brilla in fase realizzativa.

Subisce due reti in avvio di gara ma su entrambi è incolpevole: si riscatta, piuttosto, con un intervento su De Bruyne al 23′: in area, da posizione ravvicinata, salva la Viola con un intervento a mano aperta. Subisce anche la terza rete da Beukema.

Al 3′ di gioco stende in area Anguissa, dopo un lungo check al VAR l'arbitro Zufferli un rigore al Napoli

Al 13′ viene bruciato in velocità da Hojlund in occasione del raddoppio del Napoli.

