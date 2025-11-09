Roma-Udinese 2-0, pagelle: Pellegrini re dell'Olimpico. Zaniolo litiga con tutti e sbaglia un gol: fischiato

I top e flop: Pellegrini dal dischetto sblocca la gara, Celik raddoppia con un destro a incrociare. Bene Mancini, paura Dovbyk per un infortunio. Il grande ex tra i peggiori.

Quanto sei bella Roma quand’è sera: la hit di Venditti s’attaglia a perfezione dopo il successo dei giallorossi sull’Udinese. Roma capoccia, Roma che vince 2-0 lottando ma convincendo. E’ servito un rigore pescato dal Var e segnato da Pellegrini per stappare la gara, poi è andato tutto in discesa. Il disastro bianconero si apre con un tocco di mano di Kamara che, al 40′, colpisce il pallone con le mani: il VAR richiama l’arbitro Collu che concede calcio di rigore. Proprio il capitano senza fascia dei giallorossi si prende la responsabilità dal dischetto, spiazza Okoye e riconquista lo stadio dopo tante frizioni passate. Chiude la gara il turco Celik che, al 61′, raddoppia con un destro in diagonale dall’interno dell’area.

L’occasione più ghiotta per l’Udinese la spreca proprio l’ex della gara, Nicolò Zaniolo, che non sfrutta una disattenzione difensiva giallorossa e si fa incantare sotto rete da Svilar. Proprio il numero 10 bianconero, nel corso della gara, è stato protagonista – in negativo – per una prestazione scialba, ricca di provocazioni agli avversari ed un principio di rissa scatenata con Koné poco prima della fine del primo tempo. La festa dell’Olimpico, la vetta conquistata a +2 da Napoli e Milan e la battaglia vinta contro l’ex Zaniolo: la Roma sale momentaneamente al primo posto a quota 24 punti, in attesa dell’Inter; l’Udinese, invece, scende in decima posizione a quota 15 punti.

Roma-Udinese, la chiave tattica della gara

Giallorossi in campo con il 3-4-2-1. Nella Roma c’è Dovbyk in attacco, dietro a lui agiscono Soulé e Pellegrini. Difesa a tre con Mancini, Ndicka ed Hermoso. Out per infortunio Dybala e Ferguson.

Bianconeri in campo col 3-5-2. Nell’Udinese con il grande ex di giornata Zaniolo, c’è Buksa in avanti. In mezzo al campo, con Atta, ci sono Ekkelenkamp e Karlstrom. Difesa confermata con Bertola, Kabasele e Solet.

Roma-Udinese, curiosità: fischi per Zaniolo dal primo minuto

Ad inizio partita tocca proprio al numero 10 dell’Udinese battere il calcio d’inizio, con tutti i compagni schierati sul centrocampo e pronti a scattare in avanti. L’Olimpico inizia a fischiare – incessantemente – il suo ex Nicolò Zaniolo, in procinto di battere. Il primo segnale di ‘guerra’ al suo ex giocatore è già netto: tutto lo stadio si prepara ad infastidire il suo ex. Infatti, dopo il calcio d’inizio non si placano gli animi, anzi l’atmosfera peggiora: ad ogni tocco palla dell’ex giallorosso, si udiscono fischi fortissimi per Zaniolo.

Al 45′ del primo tempo c’è stato anche un episodio controverso che ha scatenato l’ira dei giocatori giallorossi contro Zaniolo: il numero 10 dell’Udinese ha colpito il pallone con una mano, a gioco fermo, facendolo arrivare sulla faccia di Koné. A quel punto non si è fatta attendere la reazione istintiva e stizzita del francese che subito si è scagliato contro Zaniolo. Mancini della Roma è corso al fianco dei due interessati e ha scatenato un principio di rissa, rapidamente sedata dall’arbitro Collu. I cori della Curva Sud: “Zaniolo uomo di m…a” hanno acceso ulteriormente gli animi a ridosso della fine del primo tempo.

I top e flop della Roma

Pellegrini 7. Batte un calcio di rigore al 42′ e spiazza Okoye per la rete che sblocca la gara.

Batte un calcio di rigore al 42′ e spiazza Okoye per la rete che sblocca la gara. Celik 7. Prima rete in Serie A: al 61′ porta i giallorossi sul 2-0 con un destro da posizione defilata all’interno dell’area.

Prima rete in Serie A: al 61′ porta i giallorossi sul 2-0 con un destro da posizione defilata all’interno dell’area. Mancini 6.5. Leader in campo, si accende nella sfida con Zaniolo. Propositivo in avanti con anche un assist per Celik.

Leader in campo, si accende nella sfida con Zaniolo. Propositivo in avanti con anche un assist per Celik. Dovbyk 5.5. Non impattante nei primi 45′ di gioco, esce per infortunio al termine del primo tempo dopo un tiro potente ed angolato verso la porta.

I top e flop dell’Udinese

Karlstrom 6. Tra i migliori a centrocampo, crea il maggior numero di occasioni da gol e nei contrasti si rivela insuperabile.

Tra i migliori a centrocampo, crea il maggior numero di occasioni da gol e nei contrasti si rivela insuperabile. Zaniolo 5. Non aizza i tifosi avversari ma provoca i giocatori avversari, a partire da Koné con cui nasce anche un principio di rissa. Mai decisivo nel corso della gara. Poco preciso nei passaggi in profondità per i compagni.

Non aizza i tifosi avversari ma provoca i giocatori avversari, a partire da Koné con cui nasce anche un principio di rissa. Mai decisivo nel corso della gara. Poco preciso nei passaggi in profondità per i compagni. Kamara 4.5. Regala un calcio di rigore netto alla Roma per un tocco di mano rivisto dal VAR.

