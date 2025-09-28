Roma-Verona 2-0 pagelle: Dovbyk arma letale, Soulé che gioia. Gasperini avvisa Ferguson

Top e flop: Dovbyk e Soulé portano i giallorossi primi in classifica. Nunez e Orban tra i peggiori in campo ma l'Hellas non ha demeritato

Arma letale, Braveheart, Interceptor. Scegliete voi il titolo del film interpretato quest’oggi dal bomber Artem Dovbyk, sotto gli occhi di Mel Gibson, che sblocca la gara contro il Verona e si prende tutti gli applausi dell’Olimpico all’uscita dal campo. Sembrava la stessa Roma di corto-muso vista con la Lazio, ma dall’80’ cambia tutto: i giallorossi vincono 2-0, resistono alle falcate avversarie di Orban e portano a casa i tre punti per assaporare provvisoriamente la vetta. Svilar si immola, Celik crea il maggior numero di occasioni nella gara e la difesa della Roma non si fa fare di nuovo lo scherzetto in casa, come contro il Torino. Arriva poi il raddoppio nel finale, con Soulé all’80’, che chiude definitivamente i conti. Nessuna gioia, invece, per Ferguson: dopo che Gasperini gli preferisce l’ucraino in avanti, l’irlandese non si è mai reso protagonista nell’ultima mezz’ora di gioco a disposizione e rischia già di perdere il posto da titolare.

Annullata al 95′ la rete di Orban per fallo di mano: il Verona di Zanetti si arrende e resta a soli 3 punti in classifica al 16° posto, sale la Roma a quota 12 che supera la Juventus e aggancia il Napoli al primo posto.

Roma-Verona, la chiave tattica della gara

Roma in campo con il solito 3-4-1-2 ma con alcune novità di formazione. Gasperini boccia Ferguson: gioca Dovbyk in attacco al fianco di Soulé. A supporto confermato Pellegrini che agisce sulla trequarti. In difesa c’è Celik con Mancini e N’Dicka, torna Wesley titolare a tutta fascia sulla destra.

Verona in campo con il 3-5-2. Le scelte di Zanetti: Akpa Akpro confermato in mediana con Serdar, Belghali e Bradaric sulle fasce. Spazio ancora al 21enne Nascimento in avanti, al fianco di Orban.

I giallorossi, con i movimenti di Dovbyk in area, liberano in fase offensiva la seconda punta Soulé e il trequartista Pellegrini in occasione dei cross dalle fasce. In questo modo Gasperini chiede al bomber ucraino di attirare su di sé la marcatura dei difensori avversari che lo seguono sul secondo palo per lasciare libero il primo e la trequarti.

Roma-Verona: Mel Gibson all’Olimpico con sciarpa giallorossa

Quest’oggi Gasperini ha un tifoso speciale in più in tribuna. Il grande attore e produttore cinematografico statunitense, Mel Gibson, è sugli spalti dell’Olimpico per assistere al match di campionato contro il Verona. Nel pre-gara, inoltre, Gibson è stato anche ospitato dalla dirigenza a bordocampo al fianco delle panchine con sciarpetta giallorossa e cappellino.

Roma-Verona, Ferguson ancora bocciato da Gasperini

Non è ancora nelle grazie di Gasperini il neo acquisto Evan Ferguson. Il tecnico dei giallorossi, dopo la deludente prestazione dell’irlandese contro la Lazio, sceglie Dovbyk dal 1′ e lo tiene in campo per un’ora intera di gioco. Solo 30 minuti per il bomber irlandese che entra anche in vista di una rotazione ‘forzata’ pre Europa League contro il Lille.

I top e flop della Roma

I top e flop del Verona

