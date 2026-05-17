Volata Champions, il Napoli centra l'obiettivo, la Roma e il Milan quasi. La Juventus si butta via, Como sogna, le combinazioni

Napoli in Champions e col 2° posto blindato. Milan e Roma vedono vicino il traguardo, il Como sogna ancora e la Juve si dispera: vincere il derby potrebbe non bastare

Si sono giocate le 5 gare della 37esima giornata di Serie A che ha visto impegnate le squadre in corsa per i tre posti in Champions League e i due in Europa League (l’Atalanta è già certo del 7° posto per la Conference League): ecco la situazione a una giornata dalla fine della stagione.

Napoli in Champions, il Como sogna ancora

Tutto facile per il Napoli, che si è sbarazzato di un Pisa ormai già in vacanza: 3-0 per gli azzurri, che al 27′ erano già avanti di due reti, segnate da McTominay e da Rrahmani. Nel recupero del secondo tempo è arrivato il tris di Hojlund, che era a secco di reti dal 14 marzo (2-1 al Lecce). Con il blitz all’Arena Garibaldi, il Napoli conquista un posto in Champions e ipoteca il secondo posto, avanti di 3 punti su Milan e Roma.

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Il Como non smette di sognare: blindato il posto in Europa per la prossima stagione, rimane in piedi l’obiettivo Champions League, rinforzato dopo il successo di misura contro il Parma. Il gol vittoria di Moreno, al 13′ della ripresa, ha rischiato di essere cancellato dal pareggio di Pellegrino, poi annullato dopo la segnalazione del Var. Lariani quinti, a pari merito con la Juventus a quota 68, a due punti da Milan e Roma.

Roma derby e 4° posto, Juve che batosta!

La doppietta di Gabriele Mancini, bomber d’eccezione, regala il derby capitolino alla Roma, contro una Lazio fiaccata dalle fatiche della finale di Coppa Italia. Con un gol per tempo il difensore lancia la volata Champions: sorpasso alla Juventus e duello vivo con il Milan a 70 punti.

Il Milan torna a sorridere dopo le amarezze dell’ultimo periodo e un primo tempo a passo lento contro il Genoa. Un rigore di Nkunku al 5′ della ripresa sblocca il match, poi ci pensa Athekame a raddoppiare, prima del brivido finale finale causato da Vasquez. Rossoneri terzi, davanti a Roma, Como e Juventus.

I bianconeri si buttano via in casa con la Fiorentina: l’Allianz Stadium tradisce ancora e dopo l’1-1 con il Verona, arriva una pesantissima sconfitta con i viola, decisa dalle reti di Ndour e di Mandragora, che chiude la partita dopo il gol annullato a Vlahovic. Per Spalletti la Champions rischia di diventare un miraggio.

Corsa Champions, scontri diretti e classifica avulsa

In caso di arrivo a tre a 73 punti, con Milan e Roma, il Napoli chiuderebbe a pari merito con i rossoneri, con il 2° posto che si deciderebbe attraverso la differenza reti totale. Per la squadra di Gasperini, il 2° posto è irraggiungibile, avendo gli scontri diretti a sfavore con il Napoli.

La Roma può arrivare 3^, ma solo se non chiude il campionato a pari punti col Milan, avanti negli scontri diretti: ai rossoneri basta imitare il risultato di Mancini e compagni per prendersi il 3° posto, nel caso in cui il Napoli dovesse almeno pareggiare contro l’Udinese al “Maradona” domenica prossima.

Il Como è nel limbo tra l’Europa League già certa con due turni di anticipo e il sogno Champions League: per riuscire a strappare uno dei due posti liberi, quelli attualmente occupati da Milan e Roma, dovrà vincere a Cremona e sperare in un passo falso di Milan (in casa contro il Cagliari) o della Roma (atteso dal Verona): situazioni al limite dell’impossibile, considerati gli avversari di rossoneri e giallorossi ormai con la testa altrove. In caso di arrivo a pari punti (a quota 71), la classifica avulsa dice: Milan 3°, Roma 4° e Como 5°. Se arriva a 71 col Milan, è sotto negli scontri diretti, mentre con la Roma è in parità e deciderà tutto la differenza reti generale.

Alla Juventus servirà vincere il derby contro il Torino all’Olimpico e sperare in una mancata vittoria del Como a Cremona e di una frenata della Roma a Verona o del Milan col Cagliari: obiettivo remoto, i bianconeri quasi certamente dovranno accontentarsi dell’Europa League.