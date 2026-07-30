Serie C 2026-2027, svelati i calendari: il Brescia esordisce in casa, Juve NG col Novara, l'Inter U23 a Catania

Svelato il calendario del campionato di Lega Pro 2026-2027: si parte nel weekend del 21 e 23 agosto, le date, i turni infrasettimanali e i big match dei tre gironi di terza serie.

La Lega Pro ha pubblicato i calendari del campionato 2026-2027. Si scende in campo nel weekend del 21-23 agosto con la prima giornata di campionato. Esordio casalingo per il Brescia nel girone A, nel girone B subito Reggiana- Ravenna e nel girone C, l’ Inter U23 scopre il nuovo raggruppamento a Catania.

Serie C 2026-2027, date, infrasettimanali e soste

La prima giornata del campionato di C 2026-2027

I big match del girone A

Il big-match del g irone B

I big-match del girone C

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Serie C 2026-2027, date, infrasettimanali e soste

Il campionato di Serie C 2026-2027 aprirà i battenti nel weekend dal 21 al 23 agosto , con la prima giornata di campionato: domani, venerdì 31 agosto, la Lega Pro ufficializzerà le date e gli orari delle prime giornate . La stagione regolare terminerà il 25 aprile, poi sarà la volta dei playoff e dei playout.

Tre i turni infrasettimanali previsti nel corso del campionato: mercoledì 16 settembre 2026 , mercoledì 10 febbraio 2027 e mercoledì 3 marzo 2027 . L’unica sosta è prevista per le festività di Natale , il 27 dicembre 2026.

LPS

La prima giornata del campionato di C 2026-2027

Alla prima giornata , subito derby per la Juventus Next Gen , tornata nel girone A, che affronterà il Novara in casa. La Folgore Caratese di Michele Criscitiello debutta tra i professionisti ospitando il Dolomiti Bellunesi . Esordio casalingo per il Brescia , la squadra da battere nel girone A: arriva il Carpi al Rigamonti.

Nel girone B inizio col botto: Reggiana-Ravenna all’esordio , scontro diretto probabile anche per la promozione in Serie B. L’ Atalanta Under 23 giocherà a Sestri Levante contro il neo-promosso Vado . Per il Pescara c’è la Vis Pesaro all’Adriatico, per il Livorno dei fratelli Lucarelli debutto in casa contro la Torres . Esordio lontano dal Picco per la Spezia , retrocesso dalla B e atteso dal Grosseto , appena tornato tra i professionisti.

Nel girone C subito un impegno proibitivo per l’ Inter Under 23 : al Massimino contro il Catania. Il Savoia di Emanuele Filiberto parte da Picerno , la Salernitana di Cosmi dall’Arechi contro il Barletta . Derby pugliese tra Altamura e Monopoli , il Foggia riammesso in Lega Pro ricomincia da Crotone .

LPS

I big match del girone A

Nel girone A , inizio complicato per il Trento che alla terza e alla quarta giornata affronterà in casa prima il Lecco e poi il Brescia. Alla quinta c’è Cittadella-Juventus NG , derby lombardo alla sesta tra Alcione Milano e Brescia, mentre alla settima il match-clou si gioca al Tombolato: Cittadella-Lecco , poi ospite del Brescia all’ottava giornata.

All’undicesima è in programma Brescia-Cittadella che potrebbe dire tanto in alta classifica, mentre il turno seguente c’è un interessante Juventus NG-Pro Vercelli . I bianconeri saranno ospiti del Lecco la giornata successiva, mentre i bianchi giocheranno il derby in casa col Novara alla quindicesima. Sul tramonto del girone di andata, alla diciassettesima scontro al Rigamonti tra Brescia e Juventus NG .

Il big-match del g irone B

Nel girone B , quattro partite complicatissime per lo Spezia , dalla seconda alla quinta giornata: Campobasso e Livorno in casa, trasferte a Salerno (3^) ea Perugia (5^). Poi alla settima è atteso dal Pescara e all’ottava dalla Reggiana . Alla terza giornata Pescara-Ravenna e Salernitana-Spezia sono le partite più importanti del terzo turno.

Alla settima Perugia-Reggiana, all’ottava spicca Livorno-Pescara , alla decima Ravenna-Spezia e il derby Livorno-Grosseto. Intriga Perugia-Pescara all’undicesima giornata , così come Reggiana-Livorno alla quattrordicesima. Alla penultima c’è la Reggiana-Pescara .

I big-match del girone C

Nel girone C , doppio derby alla seconda: Barletta-Bari e Savoia-Casertana. Alla terza spicca Catania-Cosenza, ma soprattutto i sentitissimi derby Salernitana-Cavese e Foggia-Cerignola . Alla settima occhio a Bari-Cosenza, a Crotone-Salernitana ea Casertana-Catania, mentre all’ottava al Massimino si gioca Catania-Crotone oltre al derby lucano Potenza-Picerno e Salernitana-Bari .

Pugliesi padroni di casa alla decima contro il Crotone, Salernitana-Savoia alla dodicesima e il derby Bari-Foggia alla quattordicesima, con Salernitana-Catania di contorno. Gli etnei aspettano il Bari alla quindicesima, con Casertana-Salernitana ad accrescere la bellezza del turno. Alla diciassettesima Inter U23-Bari.