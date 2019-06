Serse Cosmi: "Ho il vomito"

"Chi voleva vedere il sangue lo ha avuto. Io non sono amareggiato, ho il vomito. A quest’ora sarei dovuto essere già in spiaggia, ho fatto uno sforzo a rimanere": Serse Cosmi è scosso dopo la retrocessione in C del Venezia.

"La Salernitana ha tirato in porta complessivamente tre volte. All’andata ha segnato due volte, una noi. Poi qui siamo riusciti a siglare un goal e siamo andati vicini a realizzare il secondo. Abbiamo avuto anche delle occasioni limpide. La Salernitana ha giocato per andare ai rigori" ha aggiunto il tecnico dei veneti.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 23:40