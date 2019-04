Serse Cosmi ignora l'Ascoli

Brutta sconfitta per il Venezia, che perde ad Ascoli e resta in piena zona playout

Al termine della gara il tecnico dei lagunari, Serse Cosmi, grande ex della serata, ha dribblato le domande sul proprio passato: “Delle emozioni del ritorno al Del Duca non parlo più" riporta 'Piceno Time'.

Poi sulla partita: “Purtroppo abbiamo creato delle occasioni ma ancora una volta non siamo riusciti a concretizzare, è un problema che ci portiamo dietro da diverse partite. Non meritavano di perdere, purtroppo però mettiamo tanti palloni in mezzo, ma veniamo sempre anticipati. Non era è una partita impossibile anche se avevamo diversi assenti. Il rigore? Se l’ha dato l’arbitro evidentemente c’era. L’Ascoli ha costruito proprio da quell’episodio la sua vittoria".

SPORTAL.IT | 23-04-2019 01:04