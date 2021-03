Serse Cosmi: "L'aspettavo da tanto tempo"

Il tecnico del Crotone ha commentato il successo contro il Torino: “Il mio sentimento ovviamente è meraviglioso, vincere oggettivamente è sempre bello, ma sarei ipocrita se dicessi che non lo aspettavo dopo tanto tempo, ma sono felice soprattutto per il Crotone. Ho trovato persone serie, che stanno soffrendo un’annata particolare, quindi sono felice oggi per tifosi e squadra”.

“Domani egoisticamente penserò un po’ a me, non nego che ho sofferto un po’ questo accantonamento momentaneo dalla massima categoria e ringrazio il Crotone per la possibilità. Questa è una squadra che ha ottenuto vittorie anche abbastanza larghe e ho trovato qualità in questa squadra, va dato merito a Stroppa per questo. Ho trovato anche grandi individualità, Ounas è stato fantastico, ha rischiato la vita quando ha fallito il due contro uno, lì o fa gol o deve scaricarla al compagno. VAR? L’ho vissuto nei Play-Out una volta”.

OMNISPORT | 07-03-2021 18:50