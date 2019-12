Sette calciatori squalificati in serie B

Sono sette i calciatori squalificati in serie B: tre giornate a Dragomir, due a Mogos, cinque i fermati per un turno.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria.



SQUALIFICA PER DUE GIORNATE ED AMMONIZIONE

MOGOS Vasile (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

(Prima sanzione); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, all'atto della notifica del

provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

DE LUCA Giuseppe (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

ERAMO Mirko (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GARRITANO Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HETEMAJ Perparim (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAISTRO Fabio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 10-12-2019 15:41