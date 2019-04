Sette squalificati in serie A, tutti per un turno. Stop per due genoani, perdono pedine importanti Atalanta, Cagliari, Samp, Spal e Torino.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ROMERO Cristian (Genoa): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LAZZARI Manuel (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUKIC Sasa (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SRNA Darijo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZUKANOVIC Ervin (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 05-04-2019 16:04