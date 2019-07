Finale mondiale e qualificazione all'Olimpiade di Tokyo per il Settebello.

La nazionale italiana di pallanuoto ha superato 12-10 l'Ungheria nella semifinale del Campionato del Mondo in corso a Gwangju, in Corea del Sud: sabato alle 11.30 (ora italiana) gli azzurri affronteranno nella sfida per la medaglia d'oro la Spagna, che ha battuto 6-5 la Croazia nella prima semifinale.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 13:11