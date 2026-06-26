Settecolli: Ceccon, ritardo di forma preoccupante. Curtis da record dopo la squalifica, Mao rischia, ok Martinenghi e Pilato

Giallo Curtis, che registra il record italiano nei 50m dorso nella prima mattinata del Settecolli dopo essere stata squalificata. Delude Ceccon, mentre Martinenghi, Cerasuolo, Pilato, Angioli e Razzetti avanzano in finale senza faticare

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Termina non senza sorprese la prima mattinata di batterie del 62° Trofeo Settecolli, dove a brillare è stata soprattutto la stella di Sara Curtis, che ha registrato il record italiano nel 50m venendo riammessa in finale dopo l’iniziale squalifica. Malissimo invece Thomas Ceccon, che ha chiuso addirittura al 26° posto nei 100m farfalla. Alessandra Mao accede col brivido alla finale dei 200m stile libero, mentre Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato e Lisa Angiolini approdano senza strafare in finale nei 50 e 100m rana.

Curtis prima squalificata, poi riammessa: convalidato il record italiano nei 50m dorso

Protagonista assoluta di questa prima giornata di batterie al Trofeo Settecolli è stata senza dubbio Curtis, che nei 50m dorso ha impressionato dando quasi un secondo a tutte le altre atlete e vincendo con il tempo di 27”23, quinta miglior prestazione mondiale in stagione e nuovo record italiano nella disciplina. Un record che però inizialmente le era stato sottratto. Sara è stata infatti protagonista anche di un piccolo giallo, venendo inizialmente squalificata per aver superato il limite di 15 metri in immersione alla partenza. Squalifica poi ritirata dopo il ricorso dell’azzurra, con la Commissione d’Appello che ne ha decretato l’ingresso in finale omologando il record di Curtis.

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Mao in finale col brivido nei 200 metri

Finale centrata per un pelo dalla giovanissima Alessandra Mao, che nei 200 metri stile libero si è qualificata con l’ottavo tempo in 1’59”10 in una gara vinta da Siobhán Bernadette Haughey in 1’58”64 davanti ad Anna Chiara Mascolo, che ha chiuso in 1’58”92, e Gulia D’Innocenzo (1’59”10).

Cerasuolo e Martinenghi in controllo nei 50 metri rana

Gara in controllo nei 50 metri rana maschili per il campione del mondo in carica Simone Carasuolo e Nicolò Martinenghi (ancora in fase di recupero dall’infortunio alla spalla), che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto con i tempi di 26”84 e 27”02. Il migliore degli azzurri è stato Ludovico Viberti, secondo con 26”69 dietro a Ivan Kozhakin, che ha trionfato in 26”52.

Pilato e Angiolini gestiscono nei 100 metri rana

Gara simile anche per Benedetta Pilato e Lisa Angiolini, che non hanno voluto strafare per conservare le energie in vista dell’appuntamento clou, con la prima che ha conquistato il secondo posto in 1’06”60 e la toscana che ha chiuso alle sue spalle in 1’06”91. A vincere è stata Mona McSharry in 1’06″53.

Ceccon, ritardo di forma preoccupante

Se Curtis è stata la protagonista in positivo di questa mattinata, Thomas Ceccon certamente quella in negativo. Il campione olimpico – che già alla vigilia aveva ammesso le proprie difficoltà – ha chiuso al 26° posto in 53”60 nei 100 metri farfalla, evidenziando una condizione tutt’altro che ottimale e che desta un po’ di preoccupazione. Non ha brillato nemmeno Federico Burdisso che ha chiuso al 12° posto in 52”29, mentre un buon Carlos D’Ambrosio ha chiuso nono in 52”27. In finale nella specialità troveremo l’azzurro Alberto Razzetti.