L’olandese Marrit Steenbergen vola nei 100 stile libero femminili, terza l'azzurra con un tempo super. Buone prestazioni anche per Benny, Simona e il ritrovato Martinenghi.

Settecolli da record. Del mondo e d’Italia. Tutti in una finale, la più attesa: quella dei 100 stile libero femminili, vinta dalla nuova primatista mondiale, l’olandese Marrit Steenbergen, davanti alla pluridecorata Siobhan Haughey e all’azzurra Sara Curtis, terza col nuovo primato nazionale. Ottime le impressioni destate anche da Benedetta Pilato e Simona Quadarella, confortanti le risposte offerte da Nicolò Martinenghi che sembra sulla strada della forma migliore. Ha giocato a nascondino, invece, Thomas Ceccon, che ha disertato la “sua” gara, i 100 dorso, per vincere la finale B dei 100 stile libero.

Cento sl femminili, i record di Steenbergen e Curtis

Cento stile femminili da record, insomma. Successo per l’olandese Steenbergen con un tempo clamoroso, 51 secondi e 68 centesimi, inferiore di tre centesimi al precedente primato mondiale della svedese Sarah Sjoestroem. Seconda posizione per Haughey (Hong Kong) in 52”52, terza per una stratosferica Curtis in 52”79, 22 centesimi migliore del precedente record italiano stabilito a Riccione nel 2025: 53”01. Ottima quinta Virginia Menicucci in 53”92. “Sono contentissima, era l’obiettivo dell’anno. Sono contenta di averlo fatto qui a Roma“, la gioia di Sara Curtis ai microfoni Rai. “Quando ho visto il record del mondo di Steenbergen ho detto wow. È una persona stupenda, la sua presenza è motivante. Allenarmi tutti i giorni con lei è bellissimo”.

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Vittorie per Pilato e Quadarella, non brilla D’Ambrosio

Buona la prova di Benny Pilato nei 50 rana femminili, vinti col tempo di 30 secondi netti, da top five mondiale stagionale. Seconda posizione per Lisa Angiolini, con un ritardo di 49 centesimi. Dominio di Simona Quadarella, invece, negli 800 stile libero femminili: 8’21”03 il suo tempo, migliore di quello di Riccione, di oltre nove secondi migliore rispetto a quello della seconda, la belga Dumont. Terza Cesarano in 8’33”02. Non brilla Carlos D’Ambrosio nei 100 rana maschili. Per il campione italiano quinta posizione col tempo di 48”18, lontano dal primo posto del romeno David Popovici, primo in 47”26.

Martinenghi in crescendo, Ceccon snobba i 100 dorso

Sorrisi per Nicolò Martinenghi al termine dei 100 rana maschili, chiusi in terza posizione col tempo di 59”79, non sufficiente per Parigi ma quasi. Primo il russo Kozhakin in 59”49, secondo il tedesco Imoudu in 59”78. “Sono contentissimo, questa è una piscina che mi ha portato fortuna“, le parole del campione olimpico. “È stata una bellissima gara, ho fatto quello che volevo fare. Testa e corpo ora sono connessi. L’importante era divertirsi e mi sono divertito, sono molto contento”. Laconico, invece, Thomas Ceccon. Il fuoriclasse veneto non ha gareggiato nei 100 dorso e ha preferito disputare (vincendo) la finale B dei 100 stile libero.