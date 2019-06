Severa decisione di Conte fa discutere gli interisti sul web

Quando arriva un nuovo allenatore in un club è inevitabile che ci siano dei cambiamenti. Figurarsi poi se l’allenatore in questione è uno con il carattere di Antonio Conte. Alcuni giocatori dell’Inter infatti rischiano di ritrovarsi fuori dal progetto tecnico, e non soltanto Mauro Icardi che è in totale rottura con la curva interista, ma anche altri come Radja Nainggolan (curiosamente proprio il giocatore che con un suo gol ha regalato alla squadra meneghina la qualificazione alla prossima Champions League).

Non c’è spazio – Il centrocampista belga è stato bocciato dal mister e rischia seriamente di andare in ritiro per allenarsi soltanto senza partecipare nemmeno alle amichevoli. Conte vuole un altro ex Juve come Vidal, quindi qualcuno sarà sacrificato per fare spazio ai nuovi (ovviamente continua anche il dialogo per arrivare a Barella, centrocampista attualmente al Cagliari e protagonista con l’under 21 agli sfortunati Europei di categoria).

Monta la rabbia – Ma i tifosi non gradiscono e sul web attaccano. C’è chi scrive “Quindi abbiamo una base discreta e invece di migliorarla la smontiamo e la rimontiamo. Da un allenatore da 12 milioni mi aspetto anche che sappia gestire giocatori indisciplinati” e chi invece afferma “Non abbiamo chiuso Barella e non lo prenderemo, abbiamo 4-5 cadaveri che non vuole nessuno nemmeno gratis, e gli unici due capaci di giocare a pallone, messi dietro la lavagna come appestati. Bene avanti pure così, tanto siamo ancora al 25 giugno”. Insomma anche per Conte ci sarà qualche gatta da pelare.

SPORTEVAI | 25-06-2019 12:54