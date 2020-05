Severini racconta la sua odissea con il Covid-19

Luca Severini, con il 'Piccolo', ha parlato della sua bruttissima avventura con il Covid-19.

"Devo ancora fare una visita di controllo, ma adesso è tutto a posto – ha detto il giocatore in forza a Tortona -. Inizialmente ho preso un po’ alla leggera questa storia del virus, pensavo fosse un’influenza più forte. Quando è capitato a me, mi sono preoccupato. E ho capito che nessuno può sentirsi al sicuro".

"Ho avuto tanto tempo per pensare al valore delle piccole cose come la nostra libertà. Sono convinto che questa esperienza mi abbia fortificato per il carattere, in tutto. Nessuno è invincibile" ha aggiunto Severini.

SPORTAL.IT | 08-05-2020 12:42