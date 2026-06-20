I campionati giamaicani regalano la migliore prestazione stagionale sui 100 metri: Oblique Seville scende a 9"82, ma impressiona il 9"93 del 19enne Card. Jacobs a Roma tra meeting e allenamenti

Il lampo arriva nuovamente dalla Giamaica, e in tanti anche da quest’altra parte dell’oceano farebbero bene a prendere appunti. Perché Oblique Seville ha deciso di mollare definitivamente gli ormeggi: nella seconda giornata dei campionati nazionali giamaicani il velocista ha fermato le lancette sul 9”82, facendo registrare la migliore prestazione stagionale sui 100 metri. Vero è che quest’anno non si disputano mondiali e nemmeno olimpiadi, ma il crono è decisamente interessante: con appena 0.6 m/s a favore, Seville ha sensibilmente aumentato i giri del motore. E adesso i vari Lyles, Ajayi e (perché no) Jacobs saranno chiamati a rispondere per le rime.

Lampo Seville, ma occhio a Gary Card: 9″93 a 19 anni

Seville aveva un personale stagionale di 9”96, ma sulla pista di Kingston tanto cara a Usain Bolt (è da qui che è partito per andare alla conquista del mondo) ha fatto capire di avere nelle gambe tempi decisamente importanti. Non è ancora sceso sotto il personale all time, il 9”77 corso lo scorso anno nella vittoriosa finale dei mondiali di Tokyo, ma a giugno così veloce non era mai andato e soltanto un’altra volta aveva corso con un tempo più basso (9”81 nella semifinale olimpica di Parigi, mentre in finale chiuse ultimo con 9”91 nella gara più veloce di sempre).

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Insomma, il monito del campione iridato in carica è arrivato, forte e chiaro, ma non è il solo che la finale dei campionati nazionali ha mandato a referto. Perché la nidiata di talenti e velocisti giamaicani può ormai inglobare a pieno titolo anche Gary Card, che a 19 anni ha chiuso in seconda posizione in 9”93 (non era mai sceso sotto i 10 secondi) arrivando a due soli centesimi dal record mondiale Under 20 detenuto da Letsile Tebogo, ma tenendosi dietro Ackeem Blake (9”94). Insomma, se Bolt va in cerca di eredi, allora tanto vale guardare in casa propria.

Jacobs ospite di un meeting a Roma, poi a Parigi in Diamond

Fino a questa notte era il nigeriano Kayinsola Ajayi a detenere il record stagionale dei 100 metri, avendo corso (a sorpresa) 9”84 lo scorso 29 maggio sulla pista di Lexington. Assieme a Lyles (9”88 al Golden Gala), Kebinatshipi e Blackowski sono gli unici 5 atleti al mondo a essere scesi sotto i 9”90 nella stagione corrente.

Un decimo sopra, a 9”99, figura il nome di Marcell Jacobs, che in questi giorni si sta allenando nei dintorni di Roma e che è stato ospite del Meeting Città di Roma – Memorial Andrea Barbieri, che si è tenuto nei giorni scorsi preso la pista del “Paolo Rosi” di Roma Nord (Acqua Acetosa).

Jacobs che è concentrato sui prossimi appuntamenti che dovranno portarlo tirato a lucido verso quello che è il grande obiettivo stagionale, vale a dire gli Europei di Birmingham di metà agosto, dove conta di confermare campione continentale per la terza volta di fila dopo i successi di Monaco 2022 e Roma 2024. Salvo sorprese, l’olimpionico di Tokyo sarà al via nella tappa di Diamond League di Parigi di domenica 28 giugno.