Giannis Sfairopoulos promette battaglia in vista di Olimpia-Maccabi di Eurolega.

"Conosciamo i nostri avversari e loro conoscono noi. Il fattore campo è importante e darà un vantaggio ai biancorossi ma noi daremo battaglia, per noi stessi e per i nostri tifosi" dice il coach della formazione israeliana.

"Si tratta di una gara assai importante per entrambe le squadre, che sono in lotta per i playoff: negli ultimi tempi abbiamo lavorato molto sui dettagli, sia in difesa che in attacco, per migliorare il nostro gioco. Ogni partita è diversa dall’altra, sarà fondamentale riuscire a fare quanto ci siamo prefissi" aggiunge il 51enne di Salonicco.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 12:15