"L’A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. Il Club amaranto saluta Breda ringraziandolo per il lavoro svolto fino ad oggi, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento della carriera".

Attraverso una breve nota la società labronica ha confermato l’esonero dell’ormai suo ex tecnico. In lizza per la sostituzione Bepi Pillon e Paolo Tramezzani.

SPORTAL.IT | 09-12-2019 18:39