Sfida fra Fiorentina e Parma per un terzino

Fiorentina e Parma sono pronte a duellare sul mercato di gennaio per Giulio Donati.

Il terzino, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, ha un contratto in scadenza a giugno con il Mainz e rappresenterebbe una valida alternativa ai titolari delle due squadre.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, le due società potrebbero affondare il colpo già nelle sessione invernale di calciomercato per anticipare la concorrenza estera.

Donati, classe 1990, gioca in Bundesliga dal 2013, prima con il Bayer Leverkusen ora con il Mainz, ma ha anche una discreta esperienza internazionale visti i suoi trascorsi con la maglia della Nazionale under 21.

In questa stagione il terzino destro, che può anche giocare a sinistra, non è ancora stato convocato in questa stagione dal tecnico Sandro Schwarz, con cui i rapporti sono ai minimi termini e per questo un suo addio già gennaio sembra essere un’opzione da non scartare.

SPORTAL.IT | 29-10-2018 20:20