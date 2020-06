E' sfida in Triveneto per Ike Udanoh. Secondo quanto riferisce Pianeta Basket anche Treviso sta prendendo in considerazione l'ingaggio dell'ex Cantù, Avellino e Venezia.

Trieste ha già tastato il terreno, senza per ora avere trovato la quadra: l'ostacolo più grande resta l'ingaggio del power forward di Detroit.

SPORTAL.IT | 18-06-2020 10:50