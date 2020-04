Sfogo ex Juve non commuove il web: E' giusto così

Si è rivolto al premier Giuseppe Conte e al ministro della Giustizia Bonafede con un post su Instagram, chiedendo pietà per le condizioni dei detenuti del carcere di Voghera, dove si trova rinchiuso il padre, ma finora non ha avuto risposte Vincenzo Iaquinta. L’ex bomber di Udinese e Juventus, campione del mondo con l’Italia nel 2006, da tempo vive giornate difficili. Lui stesso fu condannato per 2 anni per una irregolare custodia d’armi nel processo di ‘Ndrangheta Aemilia venendo invece prosciolto dall’accusa di associazione mafiosa nel luglio del 2019, mentre al papà è andata peggio.

La condanna

Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex giocatore, è stato infatti condannato a 19 anni per associazione mafiosa e sta scontando la sua pena nel carcere di Voghera.

Lo sfogo

In questi tempi di Corona Virus l’ex attaccante bianconero è particolarmente preoccupato e sui social ha postato la foto della toponomastica del carcere, scrivendo: “Partendo dal presupposto che mio padre è innocente. Questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera. Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?”.

Le reazioni sul web

Parole che però non hanno commosso il mondo del web. Sui social nessuna parola di conforto per Iaquinta, anzi: “Dite a Iaquinta di dire a papà di rispettare le leggi la prossima volta, così sto rischio non lo corre più. per ora c… suoi, gli auguriamo di non ammalarsi”.

Nessuna pietà

Su twitter si leggono solo commenti acidi: “Condannato a 19 anni per associazione mafiosa, uno schifoso che per me può anche morirci in quella cella altro che distanze” o anche: “Buttate le chiaviiiii” e infine: “Io mi preoccupo invece di tutti gli juventini che sono a piede libero, pensa te…”.

SPORTEVAI | 09-04-2020 09:07