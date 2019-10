Sfogo figlio Boban scatena il web, le reazioni dei tifosi

Alla fine sarà una tempesta in un bicchiere, perchè tra tanti problemi che ha il Milan attuale l’ultimo è quello di dar peso al figlio di Zvone Boban, fatto sta che in un contesto simile, in cui ogni parola diventa una valanga, anche lo sfogo di Boban jr è diventato argomento di discussione. Il figlio del dirigente rossonero ha indicato in Giampaolo il colpevole dei risultati deludenti della squadra, scrivendo su Instagram.

IL MESSAGGIO – Rafael Boban è stato chiaro nell’esplicitare il suo pensiero a chi sui social gli chiedeva un parere sul Milan: “i giocatori sono di grande qualità, il problema è l’allenatore“.

LE SCUSE – Secondo Tuttosport Boban padre si sarebbe detto dispiaciuto per quanto scritto e diffuso dal figlio, ma avrebbe ridimensionato la vicenda anche perchè ha altri pensieri per la testa. A partire dalla decisione che deve prendere lui su Giampaolo.

LE REAZIONI – Sui social è scattata però l’ironia dei tifosi rossoneri, già amareggiati per la situazione attuale: “12 anni? 13 anni? E diamo importanza ora al figlio di Boban? Perchè secondo voi, Boban parlerà di Milan con il figlio? O dei compiti da fare e dei giochi per la Playstation da comprare????? Mah!” o anche: “La nonna dice nulla? Girano voci anche su un post con indiscrezioni di un cugino di sesto grado”.

LE CRITICHE – C’è chi però attacca: “Da quando esistono i social, tutti hanno trovato una cassa di risonanza. Il problema è che forse un ragazzo così giovane non ha ben chiaro cosa significhi essere il figlio di un alto dirigente” o anche: “E aggiungerei anche, che il signor Boban non è intelligente da come può sembrare. Non è il primo post che fa il figlio!”.

L’IRONIA – Fioccano i commenti: “Non bastavano Honda, Mirabelli, il Barone. Mancava l’influencer: il figlio di Boban” oppure: “Non so quanti anni abbia il figlio di #Boban, potrebbe averne tranquillamente 14, e penso sia libero di scrivere sul proprio profilo Instagram tutte le m… da tifoso senza far ricadere la cosa né sul padre né sulla società Milan. Non è mica “l’agente” tipo Wanda con Icardi”.

VOTO A FAVORE – Infine non mancano coloro che sposano la tesi di Boban jr: “Ha ragione….i giocatori sono quelli che sono….ma non riescono a creare un’azione, non riescono a fare due triangolazioni, l’allenatore gli insegna la tattica ma purtroppo non è capace”.

SPORTEVAI | 02-10-2019 09:10