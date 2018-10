Sfogo Mertens, il belga non ne può più e si lamenta

C’è un caso Mertens nel Napoli che cresce e stupisce in Italia come in Europa. Che fine ha fatto il bomber che negli ultimi due anni è stato capocannoniere azzurro e rivelazione del campionato? Domenica contro la Roma ha segnato il suo quarto gol stagionale ma ancora una volta era stato costretto a partire dalla panchina. Una situazione che si sta verificando troppo spesso e che se all’inizio poteva essere giustificata dalla stanchezza post-Mondiale adesso non va più bene al giocatore. Mertens ha provato ad alzare la voce, sempre con toni pacati, già da tempo ma non nasconde la sua delusione. Possibile che uno che abbia segnato valanghe di gol debba stare a guardare quando davanti non ha Higuain ma una punta come Milik che non segna da oltre un mese? Al di là dei paragoni il belga si sente bene e non capisce le scelte di Ancelotti.

SFOGO DURO – Lo sfogo più duro proprio domenica scorsa (“Volevo partire dall’inizio in una partita così, sappiamo com’è questa partita. Volevo giocare”) ma è stata solo la goccia che ha fatto traboccare un vaso iniziato presto a colmarsi. A inizio stagione in toni erano concilianti (“Essendo tornato più tardi a causa del Mondiale, ho parlato con Ancelotti e l’intenzione è di farmi giocare di più in futuro”) poi già a ottobre i primi mal di pancia dopo un altro gol partendo dalla panchina: “Decisivo dalla panchina? Non mettiamo questo pensiero nella testa di Ancelotti…Negli ultimi anni ho fatto di tutto per cambiare questo pensiero”. La mente va ai primi anni in azzurro, quando con Benitez prima e Sarri nel primo anno era considerato solo la riserva di Insigne ma un giocatore capace di spaccare le partite entrando a mezzora dalla fine. Un ruolo che gli stava stretto all’epoca e che gli va strettissimo adesso. Sarri lo aveva inventato centravanti e lui aveva risposto sul campo, segnando come mai prima. Tant’è che la riconoscenza per l’ex tecnico non è mai venuta meno.

NOSTALGIA DI SARRI – In una recente intervista aveva ammesso: “Se rispondessi di sì che mi manca Sarri ci sarebbero i “titoloni”, ma che problema c’è se dico che mi sono trovato bene con lui? Mi divertivo e il suo gioco era scritto sul mio corpo. E questo discorso non c’entra assolutamente nulla con Carlo col quale, come detto, ho un ottimo rapporto. Dopo il Mondiale ero stanco, arrivare in ritardo non è stato facile. Ho parlato con Ancelotti spiegandogli che all’inizio avrei preferito essere gestito. Quindi, mi raccomando: scelta mia, non tecnica. Con Ancelotti c’è un bel rapporto e il lavoro prosegue”. Ma non come vorrebbe. Ora Mertens chiede maggiore considerazione, soprattutto nelle partite importanti. Venerdì con l’Empoli partirà quasi sicuramente titolare ma la situazione diverrebbe pesante se martedì prossimo nella sfida decisiva di Champions col Psg gli toccasse ancora la panchina. E Ancelotti che dice? Serafica la replica dell’allenatore: “Mertens si è lamentato per non esser stato titolare? Ci mancherebbe che era contento di aver iniziato la sfida dalla panchina”.

