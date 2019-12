Sfottò di Pistocchi a Chiellini, follower scatenati

Continuano le polemiche sul 6° Pallone d’Oro di Leo Messi, o meglio sulle reazioni del mondo Juventus alla premiazione dell’argentino a discapito di Cristiano Ronaldo, che per il secondo anno di fila non è riuscito a mettere le mani sul prestigioso premio assegnato da France Football.

Fanno ancora rumore, in particolare, le parole di Giorgio Chiellini, che al Gran Galà del Calcio della Serie A era tornato polemicamente sulla vittoria di Luka Modric nel 2018: “Hanno dato a lui il Pallone d’Oro solo perché il Real Madrid non voleva che andasse a Cristiano Ronaldo”.

SFOTTO’ A CHIELLO. Il difensore bianconero s’è attirato una valanga di critiche per le sue parole e oggi si becca anche lo sfottò di Maurizio Pistocchi, che con un tweet beffardo ha evidenziato come, a suo parere, quella di Chiellini sia stata una uscita a vuoto.

Pistocchi ha pubblicato la prima pagina scelta da Marca, quotidiano vicinissimo politicamente al Real Madrid, per dare la notizia del 6° Pallone d’Oro di Messi: una “prima” celebrativa nei confronti di un rivale storico. Nessuna accusa, nessun tentativo di nascondere la grandezza dell’argentino.

“Anche la stampa di Madrid si inchina di fronte alla grandezza di Leo Messi”, scrive Pistocchi, che poi aggiunge: “L’ha deciso il Real Madrid”. Come dire: se il Real avesse voluto, Messi non avrebbe vinto tante volte il premio.

REAZIONI DEI FOLLOWER. La presa in giro di Pistocchi, naturalmente, innesca quelle dei suoi follower. “Immaginate Florentino – scrive Pinuccio: ‘Quest’anno lo facciamo vincere a Messi… l’anno prossimo a Carvajal’”.

“Del premio di Ronaldo dicono nulla?”, ironizza Vincent, facendo riferimento alla differenza di valore tra il Pallone d’Oro e il premio di miglior calciatore della serie A ritirato da Ronaldo al Gran Galà del Calcio.

“Solo alibi quando non vincono! E poi si permettono di fare la morale che ridere questi juventini”, aggiunge Magistraltechni, mentre per Bud Spencer quello di Chiellini è stato un vero autogol: “Chiellini in un colpo solo ha detto che la Juve non vale nulla e lo stesso Ronaldo ha vinto 4 palloni d’oro solo perché il Real Madrid lo ha voluto…”.

SPORTEVAI | 04-12-2019 09:10