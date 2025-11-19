SFS AWARDS 2025: il trionfo dell’eccellenza alle OGR di Torino per un’industria in continua evoluzione

La conclusione della serata è stata un momento per celebrare l'innovazione e l'impegno di tutti gli attori che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore

Alle OGR di Torino, si è conclusa l’edizione degli SFS Awards 2025, un evento che ha premiato l’eccellenza della football industry.

La serata, condotta da Anna Maria Baccaro, è stata arricchita dalla presenza dei partner di SFS. Lo scenario delle OGR ha reso l’appuntamento ancora più memorabile, e l’evento ha rappresentato un momento unico per mettere in luce la sinergia vincente tra sport, innovazione, impatto sociale e business.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il premio in memoria di Emanuela Perinetti

Uno dei momenti più sentiti degli Awards è stato il tributo dedicato alla memoria di Emanuela Perinetti, stimata professionista e cara amica del Summit, con il premio a lei intitolato, Female Leadership in Football Award andato al SSC Napoli (Erinda Gorenca). La serata ha visto anche l’epilogo dell’ SFS Extratime startup competition promossa da SFS con Almaviva, che ha decretato vincitrice Wovlabs. Di seguito, la lista completa di tutti i vincitori che hanno illuminato l’edizione degli SFS Awards 2025.

Claudio Fenucci del Bologna F.C. 1909 ha ottenuto il premio di Top Manager of the year by Infront, mentre la Premier League ha vinto il Leader in Social Responsibility and Impact by AIL.

Restando oltremanica, sul fronte della comunicazione e del fan engagement, il premio Best Digital and Social Media Team Club by Social Media Soccer ha consacrato il Liverpool come leader indiscusso nelle strategie digitali. Per la creazione di contenuti, l’Atletico de Madrid ha conquistato il premio Best Content Creator by Regione Puglia. A dimostrazione della forza delle iniziative mirate, l’SSC NAPOLI si è aggiudicato anche il premio Campaign of the Year by AWS.

Le strategie di marketing e revenue hanno visto protagonisti club e format di portata mondiale. Il Borussia Dortmund ha trionfato nella categoria Best Marketing and Sponsor Activation by F5, evidenziando la sua capacità di comunicazione durante la rassegna della FIFA Club World Cup, grazie al quale la FIFA ha vinto il Best Format and Football Community by GoProject. Il BARCELONA F.C. ha dominato l’analisi del YouGov Football Index Award. La categoria Media / Broadcaster of the Year ha visto il successo di DAZN.

L’innovazione è stata celebrata con il Football Tech Award by Advant assegnato a PlayerMaker, una realtà che sta ridefinendo l’analisi della performance in campo. L’intersezione tra gioco e intrattenimento è stata riconosciuta con il premio Best Football Tech Entertainment Solution by Floky a Fantacalcio.

La conclusione della serata è stata un momento per celebrare l’innovazione e l’impegno di tutti gli attori che ogni giorno contribuiscono alla crescita del settore.