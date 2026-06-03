SFS Budapest: i dati di Football Benchmark e la lezione del Como di Suwarso

I dati Football Benchmark al SFS di Budapest: crescita da record per i top club europei, il modello Como di Mirwan Suwarso e il nodo dei calendari fitti

Il calcio europeo viaggia a ritmi macroeconomici impressionanti, registrando un trend di creazione di valore che, nell’ultimo decennio, è stato superato a livello globale soltanto dal settore tecnologico del Nasdaq. Tuttavia, questa espansione senza sosta mette il sistema davanti a un bivio cruciale: come coniugare i record commerciali con la tutela del capitale umano, la salute dei calciatori e la stabilità dei bilanci?

Questo è il nucleo strategico emerso a Budapest il 29 maggio, durante l’esclusivo meeting internazionale “The Business of European Football: Growth, Value, and Sustainability”. L’evento, organizzato in sinergia da Football Benchmark e Social Football Summit (SFS) alla vigilia della finale di UEFA Champions League, ha riunito i principali stakeholder del settore per tracciare la mappa del calcio di domani.

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L’incontro rappresenta inoltre una tappa fondamentale della marcia d’avvicinamento al Social Football Summit 2026, l’attesissimo forum globale programmato per il 10 e 11 novembre prossimi nella prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino.

La formula dei Top Club: Brand globali e asset finanziari

Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista Pedro Pinto, è stata l’analisi del nuovo report di Football Benchmark, “Football Clubs’ Valuation: The European Elite 2026”. I dati confermano che le grandi potenze del calcio continentale hanno completato la transizione da semplici associazioni sportive a veri e propri colossi industriali e brand transnazionali riconosciuti in tutto il mondo.

Questo miracolo economico si fonda su quattro pilastri solidi: la continua crescita dei ricavi commerciali, la capacità di monetizzare il coinvolgimento internazionale delle fan-base digitali, investimenti strutturali e la continuità dei risultati sul rettangolo verde.

“La crescita del calcio europeo d’élite nell’ultimo decennio è stata straordinaria”, ha spiegato Andrea Sartori, Founder & CEO di Football Benchmark. “Tra i principali indici finanziari mondiali, solo il Nasdaq ha registrato performance superiori rispetto alla creazione di valore generata dai principali club europei. Si tratta di un risultato eccezionale per un’industria che trae enorme forza dal proprio significato culturale unico e dalla capacità di costruire brand globalmente rilevanti. Le finaliste di questa stagione di UEFA Champions League rappresentano perfettamente questa tendenza: il Paris Saint-Germain ha costruito uno dei brand sportivi più forti al mondo, mentre l’Arsenal ha dimostrato come uno sviluppo sportivo e commerciale paziente possa tradursi in una significativa crescita di valore nel lungo periodo”.

Parallelamente alla crescita dei ricavi, l’attenzione si è spostata sulla maturità manageriale introdotta dalle regole sul controllo economico. Andrea Traverso, Executive Director of Financial Sustainability & Research della UEFA, ha evidenziato con forza il ruolo cruciale dei regolamenti continentali: “Le normative hanno contribuito a un significativo aumento della disciplina finanziaria nel calcio europeo. Oggi molti dei principali club sono organizzazioni altamente professionali con una mentalità manageriale molto più sviluppata rispetto a vent’anni fa”.

Il Caso Como 1907: La ricetta strategica di Mirwan Suwarso

Il talk di Budapest ha acceso i riflessori sul “case history” più affascinante del momento: il Como 1907. Il club lariano, protagonista di una cavalcata epica dalle categorie inferiori italiane fino allo storico traguardo della qualificazione in UEFA Champions League, rappresenta un esempio perfetto di crescita differenziata e innovativa.

Il Presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha rivelato come il segreto risieda nella cultura aziendale e nella mentalità anticonvenzionale: “La cultura è stata la decisione più importante che abbiamo preso. A partire da Cesc Fàbregas, che ha trasmesso alla squadra la convinzione di poter competere in ogni sfida. Questo atteggiamento si è diffuso in tutto il club, dove anche Thierry Henry e Raphaël Varane ci spingono costantemente a migliorarci. Insieme alle persone che lavorano nel club, abbiamo volutamente scelto figure capaci di pensare in modo diverso, senza limitarsi a seguire modelli tradizionali. Come club con obiettivi ambiziosi, abbiamo scoperto che questa mentalità ha favorito la nostra crescita sia dentro che fuori dal campo”.

La massima competizione europea, per la proprietà del Como, non è un punto d’arrivo ma un volano per il futuro: “La qualificazione in UEFA Champions League è qualcosa che non possiamo dare per scontato. Ci offre l’opportunità di accelerare ciò che stiamo costruendo, non solo dal punto di vista sportivo e competitivo, ma anche in termini di innovazione, crescita organizzativa e sviluppo del club”.

Il grido d’allarme dei calciatori: mettere il gioco al centro

Se l’espansione finanziaria apre scenari commerciali senza precedenti, il rovescio della medaglia impone una profonda riflessione sulla tenuta dell’intero sistema. La sessione finale dell’evento ha infatti affrontato lo spinoso tema della sostenibilità strutturale e umana, ospitando un dibattito serrato tra i vertici di FIFPRO, della PFA (Professional Footballers’ Association) e delle European Leagues.

Il fulcro della discussione si è concentrato sulla saturazione dei calendari internazionali e sul vertiginoso aumento del carico di lavoro per i calciatori. Maheta Molango, Chief Executive della PFA e membro del Board di FIFPRO, ha lanciato un monito chiaro alla governance politica del pallone: “Dobbiamo tornare a mettere il gioco al centro di tutto. Troppo spesso il calcio si concentra su tutto ciò che ruota attorno al gioco, invece che sulla qualità del gioco stesso. La crescita dell’industria è positiva, ma i calciatori e la qualità del prodotto sul campo devono restare al centro del processo decisionale”.

Una tesi condivisa pienamente da Alberto Colombo, Managing Director e General Secretary di European Leagues, il quale ha invocato una stagione di riforme e una concertazione più ampia: “Le decisioni che riguardano il calendario impattano l’intero ecosistema del calcio: leghe, calciatori, club e tifosi. Questa realtà richiede l’implementazione di un dialogo sociale strutturato e di riforme nella governance che consentano processi decisionali più inclusivi ed equilibrati, capaci di tenere conto degli interessi di tutti gli stakeholder”.

Verso il Social Football Summit 2026 di Torino

In conclusione dei lavori, Riccardo Nasuti, Strategic Advisor del Social Football Summit, ha tirato le fila dell’incontro lanciando la rotta verso i primi appuntamenti. Il futuro del calcio si misurerà sulla capacità reale dell’intero movimento di edificare un ecosistema che sia sostenibile contemporaneamente sotto tre profili: finanziario, organizzativo e umano.

Il network globale del calcio, dopo gli appuntamenti “Snack” di Roma e Firenze e la prestigiosa tappa di Budapest, si dà ora appuntamento alle prossime tappe previste a Milano e Londra, per poi confluire nel grande evento centrale dell’autunno italiano: il Social Football Summit 2026 all’Allianz Stadium di Torino.