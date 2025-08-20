Lega Serie A e SFS discutono di pianificazione e strategie nel calcio giovanile

Il convegno si svolgerà in occasione della finale della Supercoppa Primavera 2025-2026 tra Inter e Cagliari

Lega Serie A, in collaborazione con Social Football Summit, organizza il prossimo 26 agosto, presso la Palazzina Appiani dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, un convegno dedicato alla “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”, in occasione della Finale della Supercoppa Primavera 2025-2026 tra Inter e Cagliari.

Saranno esplorate tematiche che spaziano dalle competizioni internazionali all’impatto dei territori locali sullo scouting e lo sviluppo del talento. Sarà un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo di club, istituzioni e settori giovanili nella formazione dei campioni di domani, con approfondimenti da parte di esperti e figure di rilievo del calcio italiano.

All’evento prenderanno parte Luigi De Siervo (AD Lega Serie A), Martina Riva (Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano), Maurizio Viscidi (Coordinatore delle Nazionali Giovanili), Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale U.S. Sassuolo Calcio), Tommaso Giulini (Presidente Cagliari Calcio), Saverio Sticchi Damiani (Presidente U.S. Lecce) e Gianfilippo Valentini (CEO di Social Football Summit).