Lega Serie A e SFS discutono di pianificazione e strategie nel calcio giovanile

Lega Serie A, in collaborazione con Social Football Summit, organizza il prossimo 26 agosto, presso la Palazzina Appiani dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, un convegno dedicato alla “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”, in occasione della Finale della Supercoppa Primavera 2025-2026 tra Inter e Cagliari.
Saranno esplorate tematiche che spaziano dalle competizioni internazionali all’impatto dei territori locali sullo scouting e lo sviluppo del talento. Sarà un’occasione preziosa per riflettere sul ruolo di club, istituzioni e settori giovanili nella formazione dei campioni di domani, con approfondimenti da parte di esperti e figure di rilievo del calcio italiano.
All’evento prenderanno parte Luigi De Siervo (AD Lega Serie A), Martina Riva (Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano), Maurizio Viscidi (Coordinatore delle Nazionali Giovanili), Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale U.S. Sassuolo Calcio), Tommaso Giulini (Presidente Cagliari Calcio), Saverio Sticchi Damiani (Presidente U.S. Lecce) e Gianfilippo Valentini (CEO di Social Football Summit).
Il programma
13:30 – 15:00
Light Lunch Buffet
15:00 – 15:15
Apertura Istituzionale
-
Luigi De Siervo (Amministratore Delegato – Lega Serie A)
-
Martina Riva (Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili – Comune di Milano)
15:15 – 16:00
Le Competizioni Giovanili Internazionali
-
Maurizio Viscidi (Coordinatore Tecnico Giovanili Maschili – FIGC)
16:00 – 17:00
I Successi Lontani dalle Metropoli
-
Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale – U.S. Sassuolo Calcio)
-
Tommaso Giulini (Presidente – Cagliari Calcio)
-
Saverio Sticchi Damiani (Presidente – U.S. Lecce)
-
Michele Criscitiello (Direttore – Sportitalia)
Modera: Giada Giacalone (Giornalista – Sportitalia)
17:00 – 17:15
Chiusura Istituzionale
-
Luigi De Siervo (Amministratore Delegato – Lega Serie A)
-
Gianfilippo Valentini (Founder – SFS)
17:15 – 18:30
Coffee Break
18:30 – 20:30
Finale Supercoppa Primavera
Inter – Cagliari
Il programma dettagliato dell’evento e tutte le informazioni di accreditamento sono disponibili sul sito ufficiale del Social Football Summit