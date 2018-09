Sfuriata di Paulo Sousa dopo l'eliminazione

Il suo Tianjin Quanjian è stato eliminato dai Kashima Antlers ai quarti di finale della Asian Champions League, e dopo la partita Paulo Sousa si è lasciato andare ad uno sfogo amaro, che mette in dubbio il suo futuro nel club cinese.

"Le mie ambizioni e le mie aspettative iniziali erano completamente diverse, mi era stato promesso un grande investimento nella squadra per competere sia in Champions League che in campionato. Invece già dall'inizio della stagione non ci sono stati investimenti e nella pausa abbiamo perso i due giocatori (Witsel e Modeste ndr) che ci avevano permesso di aumentare il livello della squadra. Sono disilluso e triste".

Il tecnico prepara un ritorno in Europa: "Altre opportunità arriveranno per competere ai massimi livelli, abbiamo la capacità per coglierle perchè ciò che ho fatto nel mio percorso è stato positivo".

SPORTAL.IT | 19-09-2018 11:40