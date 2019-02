Sgarbo a Inter e Roma: Leonardo prova il colpo a zero

Appena terminato il mercato di riparazione che ha portato in dote Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, che hanno regalato a Gattuso qualità e gol, come dimostrato nella sfida Champions contro la Roma dove il brasiliano ha propiziato la rete del vantaggio dell’ex Genoa.

Questi due calciatori dovranno aiutare il Milan nella corsa per un piazzamento nella prossima Champions League, sempre più appassionante e serrata con sei squadre in soli 7 punti.

Leonardo, però, non vuole aspettare maggio per rinforzare ancora di più la squadra rossonera, sperando che si qualifichi alla massima competizione europea, condizione necessaria per avere mano libera rispetto al Fair Play Finanziario dell’Uefa.

Il dirigente brasiliano ha già iniziato a muovere i primi passi con decisione e ha pronto lo sgarbo a Roma e Inter: Leonardo sta approfondendo i contatti con Gabriel Moraes, agente di Hector Herrera, centrocampista centrale classe 1990 in scadenza a giugno con il Porto.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, il calciatore messicano incontra l’apprezzamento di Gattuso, alla ricerca di un mediano capace di cucire il gioco che sia in grado di sostituire Lucas Biglia, spesso alle prese con diversi problemi fisici.

Leonardo sta provando l’affondo decisivo per anticipare la concorrenza italiana ed estera, con Roma e Inter bloccate dalle incognite legate alla guida tecnica con Luciano Spalletti e Eusebio Di Francesco in bilico dopo gli ultimi risultati deludenti.

A Casa Milan si lavora anche per i rinnovi contrattuali di quei calciatori in scadenza a giugno.

Zapata sembra essere quello più vicino a un accordo, nonostante una proposta molto ricca dal Fenerbahce.

A Josè Mauri è stato proposto un triennale a cifre più basse rispetto all’ingaggio attuale. Stessa situazione per Ignazio Abate, annuale per lui, ma il terzino è tentato dal raggiungere il suo amico Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy.

Nulle, o quasi, le possibilità di rinnovo per Riccardo Montolivo e Andrea Bertolacci ormai fuori dai piani tecnici e societari.

05-02-2019