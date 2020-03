Sgarbo all'Inter, Napoli esulta: Vuol diventare l'immortale

Un piatto di spaghetti, una chiacchierata amabile, una stretta di mano. Ieri a pranzo si è chiuso un tormentone di mercato in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis ha incontrato Dries Mertens in un hotel sul lungomare: un paio d’ore e tutto si è chiarito. Il belga firmerà il rinnovo con gli azzurri. Contratto da 4 milioni netti a stagione più 500mila euro più bonus legato ai gol.

LA POLEMICA – Durava da mesi il braccio di ferro tra il club e il giocatore ed aveva vissuto anche momenti di grande tensione, come quando il patron aveva sparato a zero: “Vorrei tenere sia Callejon che Mertens, se poi vogliono fare i marchettari ed andare in Cina fatti loro”.

RECORD – Tutto è chiarito però adesso: dopo aver raggiunto il record di gol di Hamsik, ora Dries può legittimamente pensare di entrare nella storia del club per sempre.

IL MERCATO – Non è un mistero che il belga piacesse all’Inter: serrata la corte di Marotta e Conte, Mertens ha tentennato già a gennaio e si parlava di un accordo per giugno. Alla fine la soluzione si è trovata, Dries resta Ciro per sempre.

LE REAZIONI – I tifosi napoletani esultano e, ricordando il personaggio di Gomorra, c’è chi scrive su twitter: “Finalmente Ciro, Mertens ha deciso, vuole diventare Ciro l’immortale!” o anche: “Quindi hai deciso, sarai Ciro per sempre? Uomo vero e calciatore inimitabile. Dries sei storia e chi ti scorda più!

LA SCELTA – Fioccano le reazioni: “La prima scelta di Mertens è sempre e solo stato il Napoli Altrimenti non si spiega come un calciatore del genere non abbia trovato un accordo con un’altra società” oppure: “Ancora insieme per farne più e più. Per scrivere altre pagine di storia. Olè Ciro.

I MOTIVI – I fan azzurri esprimono la loro gioia: “Ha dimostrato che ama veramente Napoli e i napoletani rifiutando offerte molto più vantaggiose, lui sarà sempre uno di noi lui” e infine: “Mertens due conti se li sarà fatti.A Napoli sono un Dio, amato da tutti vado via a fare che? La fine di Higuain da re argentino di Napoli a pacco grosso da spedire subito a chiunque lo voglia o di Sarri da comandante di un popolo contro il palazzo a benzinaio? Mica è fesso Ciro!”.

SPORTEVAI | 02-03-2020 10:18