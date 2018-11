Sgarbo all'Inter, Rafinha torna in Italia

Sarà per quel numero 12 dietro la schiena che fa molto “primo cambio”, o per il fatto di dover condividere l’attacco con mostri sacri come Messi e Suarez, fatto sta che la nuova avventura di Rafinha al Barcellona dopo i sei mesi in prestito all’Inter era cominciata in sordina. Il centrocampista ispano-brasiliano sembrava destinato a una nuova cessione a titolo temporaneo, salvo invece restare alla corte di Valverde e ritagliarsi anche un proprio spazio, complici le disgrazie sportive di Ousmane Dembélé, acquistato nell’estate 2017 per sostituire Neymar e invece rivelatosi uno dei flop più clamorosi del mercato blaugrana negli ultimi anni.

Grazie anche alla propria duttilità, Rafinha si è disimpegnato bene in particolare nella partita di Champions League giocata proprio contro l’Inter e vinta 2-0 dai catalani grazie al gol che l’ex segnò sul finire del primo tempo. Al momento della sostituzione ci scappò pure la standing ovation del Camp Nou, che però non ha acuito più di tanto i rimpianti dell’Inter e di Luciano Spalletti perché, come più volte dichiarato dal tecnico, anche prima della stessa sfida contro il Barcellona, per motivi di bilancio la società ha dovuto fare delle scelte e in questa ottica vanno scelti i mancati riscatti di Rafinha come di Joao Cancelo, che ora spopola alla Juventus.

Chissà invece se un pizzico di rabbia si farà strada nell’ambiente nerazzurro se il figlio minore di Mazinho sarà avversario dell’Inter per la terza volta in stagione, ma questa volta in Serie A. A pensarci è la Roma, che in realtà una mezza idea l’aveva avuta già la scorsa estate, salvo arretrare di fronte alla richiesta del Barça per la cessione del cartellino a titolo definitivo: 25 milioni. Una cifra notevole che però dopo qualche mese potrebbe abbassarsi in vista della scadenza del contratto, fissata per il giugno 2020. Certo, le buone prestazioni in blaugrana non fanno il gioco della Roma, che però a gennaio potrebbe riallacciare i contatti con il Barcellona dal momento che Rafinha farebbero comodo a Di Francesco, deluso nel ruolo dal mancato adattamento e dai problemi fisici vissuti da Pastore.

Barcellona e Roma hanno peraltro mantenuto buoni rapporti nonostante il tumultuoso caso Malcom, l’esterno brasiliano che sembrava già vestito di giallorosso a luglio prima del clamoroso sorpasso dei catalani quando la Roma aveva già chiuso l’accordo con il Bordeaux. Parlare di risarcimento sarebbe troppo, ma Monchi può sperare in uno sconto anche per questo. Dal canto proprio Rafinha vuole una maglia da titolare fisso, quella che il Barcellona non può garantirgli: la priorità è restare nella Liga, ma il ritorno in Italia non dispiacerebbe al giocatore che, Fair Play Finanziario a parte, non è rimasto contento del trattamento subito dall’Inter dopo aver contribuito alla conquista del quarto posto.



