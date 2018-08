Shadowgun War Games: tutto ciò che devi sapere sul nuovo esport

Si chiama Shadowgun War Games ed è il nuovo titolo della serie di Shadowgun, presente su dispositivi mobile dal produttore e distributore indipendente ceco Madfinger Games. Si tratta di uno sparatutto in terza persona nel quale ogni eroe dispone di un unico set di armi e skills provenienti dall’universo di Shadowgun Legends, necessarie per completare ogni battaglia in cooperazione con gli altri membri del proprio team.

Shadowgun War Games offrirà un’esperienza grafica inedita su mobile

In Shadowgun War Games si giocherà ogni battaglia in cinque contro cinque. L’obiettivo di gioco è quello di numerosi sparatutto classici: conquistare la bandiera della squadra avversaria a suon di pallottole. Pensato come eSport mobile, questo capitolo della serie conta anche su una qualità grafica mai vista. Pur correndo normalmente a 60 fps, su alcuni dispositivi supportati arriverà fino a 90 fps.

“Crediamo negli eSports mobile – ha dichiarato Marek Rabas, CEO e Game Director di Madfinger Games – siamo stati ispirati dai migliori titoli competitivi e siamo eccitati di mostrare al mondo il nostro nuovo gioco con caratteristiche come il 5 contro 5 e l’esperienza di gioco a 90 FPS. Abbiamo preso il meglio dai classici giochi di tattica e dagli sparatutto con eroi, mescolandoli in un nostro stile unico”.

Una serie di caratteristiche che, unite ad un innovativo sistema di controllo, sono destinate soprattutto ai pro gamer, che hanno avuto modo di testare il gioco lo scorso 25 agosto, al gamescom di Colonia, dove è stato premiato come Best Mobile Game. Il rilascio del gioco è previsto per il 2019, sia sui dispositivi Android che su quelli iOS, nonché sulla console ibrida Nintendo Switch.

HF4 | 28-08-2018 15:30