Shanghai, Arnaldi dominante da “novello sposo”: demolito Tomic. Si rivedono Tsitsipas e Hurkacz, fuori Griekspoor

Il ligure esordisce con una prestazione perentoria nel Masters 1000 cinese, l’australiano Tomic va ko in meno di un’ora. Eliminazione a sorpresa per Griekspoor

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Prestazione di altissimo livello per Matteo Arnaldi che a Shanghai esordisce nel migliore dei modi. Il match contro l’australiano Bernard Tomic poteva presentare delle insidie per il “novello sposo” ligure che invece ha chiuso la pratica in meno di un’ora. Nel torneo cinese avanzano anche Tsitsipas e Hurkacz mentre viene eliminato Griekspoor che lo scorso anno aveva eliminato Sinner.

Arnaldi dominante, Tomic ko in meno di un’ora

Esordio più che convincente per Matteo Arnaldi che al primo turno di Shanghai trovava sulla sua strada Bernard Tomic che tornava in un tabellone di un 1000 a distanza di quasi 7 anni. Una partita che è rimasta in equilibrio solo per pochi minuti, quando l’azzurro ha piazzato il break volando sul 4-2 e chiudendo il primo set per il punteggio di 6-3. Dal break, il ligure ha letteralmente dominato l’incontro con 8 giochi vinti su 10, grazie a una splendida prestazione al servizio. Ora però il livello di difficoltà sale di molto visto che al prossimo turno Matteo incrocia lo statunitense Taylor Fritz.

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Matteo, novello sposo

Chissà che la vittoria di Arnaldi non sia stata propiziata anche dal bellissimo momento che il ligure sta vivendo nella sua vita privata. Il tennista solo qualche giorno fa ha pronunciato il fatidico sì a Sanremo in quello che è stato un matrimonio da favola con la modella e imprenditrice australiana Mia Savio. Una grande festa per i due novelli sposi, prima di tornare a lavorare e sudare in vista di Shanghai. Ma a quanto pare, il matrimonio più che una distrazione è servito a dare un ulteriore carica ad Arnaldi che dalla Cina vuole lanciarsi verso un finale di stagione ad altissimo livello.

Si rivedono Tsitsipas e Hurkacz, fuori Griekspoor

I primi incontri della giornata a Shanghai regalano già dei risultati interessanti. Si rivede Stefanos Tsitsipas, il greco reduce da una stagione molto complicata torna alla vittoria battendo in due set il belga Coppejans. Esordio molto positivo anche per il polacco Hurkacz che supera nettamente l’australiano Duckworth. Così come il greco, anche Hubi punta a un finale di stagione importante per riscattare un’annata molto complicata. La prima eliminazione a sorpersa è quella di Tallon Griekspoor, nella scorsa edizione l’olandese si era preso la soddisfazione di eliminare ai sedicesimi Jannik Sinner (anche a causa dei crampi) prima di cedere negli ottavi di finale alla rivelazione del torneo Vacherot.

Masters 1000 Shanghai: il tabellone completo