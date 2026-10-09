Dopo quella di Cobolli l'Italia a Shanghai incassa anche la sconfitta di Berrettini, battuto in due set da un Nakashima ben più solido nei momenti chiave dell'incontro

Termina al secondo turno l’avventura di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, dove è stato eliminato in due set combattuti da un Brandon Nakashima ben più solido nei momenti chiave del match. Una sconfitta arrivata poco dopo quella dell’altro azzurro, Flavio Cobolli, che l’anno scorso trascinò insieme al romano l’Italia alla vittoria della Coppa Davis e che, considerata l’assenza annunciata di Jannik Sinner, fa scattare un primo campanello d’allarme per Filippo Volandri in visto delle Final 8 di Bologna.

Un Nakashima più solido elimina Berrettini

Incontro molto combattuto quello andato in scena oggi al Masters 1000 di Shanghai tra Berrettini e Nakashima. Un match deciso da alcuni momenti chiave, nei quali lo statunitense si è dimostrato ben più solido dell’azzurro, poco lucido quando contava davvero. Matteo infatti ha avuto buone chance per aggiudicarsi il primo set, sprecando però le ben tre palle break consecutive conquistate nel quinto game – dopo averne annullata una a sua volta in quello precedente – che gli avrebbero permesso di ottenere un vantaggio non da poco considerando il suo ottimo rendimento al servizio. Il parziale giunge così al tie-break, dove l’azzurro però – come capitato anche all’esordio contro Kovacevic – pecca di solidità e si fa superare da Nakashima per 7-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arrivati al secondo, dopo un iniziale momento di difficoltà con l’azzurro costretto subito ad annullare una palla break Berrettini il set prosegue sui binari dell’equilibrio, con entrambi i giocatori che gestiscono senza grandi difficoltà i rispettivi turni di servizio. Come il primo anche questo parziale sembra destinato al tie-break, ma nell’undicesimo game Matteo incappa in un brutto turno di battuta, offrendo tre palle break consecutive a Nakashima, che alla terza occasione va a segno, chiudendo poi l’incontro nel game successivo sul risultato di 7-6 7-5 e approdando così al terzo turno di Shanghai dove affronterà il vincitore della sfida tra Tomas Machac e Alexander Bublik.

Berrettini e Cobolli subito fuori, altra giornata no per l’Italia senza Sinner

La sconfitta di Berrettini è arrivata poco dopo quella di colui che, vista l’assenza di Sinner, può essere considerato il nostro attuale n°1, ovvero Cobolli. Due partite perse che testimoniano le difficoltà del nostro movimento in questa tournée asiatica in cui si sta facendo sentire e non poco la mancanza di Jannik, che nelle passate stagioni in Cina ha sempre riscosso un ottimo successo tra Pechino e Shanghai (tralasciando le difficoltà fisiche dell’anno scorso). C’è però ancora speranza per l’Italia, dato che in corsa sono rimasti Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e un Matteo Arnaldi brillante all’esordio contro Bernard Tomic.

Primo allarme Davis

Le sconfitte di Cobolli e Berrettini fanno però scattare un primo allarme in vista delle Final 8 di Coppa Davis che si terranno dal 24 al 29 novembre a Bologna. L’anno scorso, senza Sinner (che anche quest’anno non potrà difendere i nostri colori) erano stati infatti proprio Flavio e Matteo a trascinare l’Italia alla conquista della terza insalatiera, ma le recenti uscite hanno fatto scattare un (al momento ancora piccolo) allarme sulla loro forma, con capitan Volandri che rischia di trovarsi, oltre che senza Jannik, con i due possibili titolari non nella migliore delle condizioni alle Final 8, che sulla carta si presentano già molto complicate vista la presenza anche di Alexander Zverev e Carlos Alcaraz.