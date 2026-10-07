Dopo aver perso il primo set al tie-break, "The Hammer" riemerge grazie al servizio, al carattere e a una maggior freddezza nei momenti decisivi. Il tifo di "Flavietto" in tribuna.

Missione compiuta per Matteo Berrettini, l’avventura del campione azzurro nel Masters 1000 di Shanghai comincia nel migliore dei modi. Successo in tre set per “The Hammer” su Aleksandar Kovacevic, partita che si è protratta forse anche più di quanto fosse lecito attendersi a causa di un improvviso momento di blackout dell’italiano nella fase decisiva del primo set. “Fallo x te”, la scritta di Berrettini sulla lavagnetta al termine della partita, che poi ha condotto in porto tutto sommato con grande disinvoltura, aggrappandosi ancora una volta alla specialità della casa: il servizio al fulmicotone che lo ha trascinato nei momenti meno felici.

Berrettini devastante al servizio: quanti ace per “The Hammer”

Ventitre, addirittura, gli ace messi a segno da Berrettini. Che però nella prima parte di gara non è stato chirurgico: quattro le palle break non sfruttate, che gli avrebbero consentito probabilmente di aggiudicarsi il primo set e di sbrigare la pratica in due. Kovacevic, statunitense di origine serba, piazzato al numero 81 della classifica ATP (Matteo è 46mo) ha mantenuto i nervi saldi nel tie-break, in cui ha approfittato di un momentaneo appannamento del rivale e ha chiuso sul 7-3. Dal secondo set in poi, però, non c’è stata storia. Berrettini ha letteralmente cambiato marcia, dominando in lungo in largo.

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Cobolli fa il tifo per Matteo, anche Shelton in tribuna a Shanghai

A osservare la prova di “The Hammer”, facendo anche un po’ di tifo per lui, anche l’amico fraterno Flavio Cobolli, pizzicato più volte in tribuna. Presente pure Ben Shelton, un altro dei big che entreranno in gioco a partire dal secondo turno che non s’è lasciato sfuggire l’opportunità di ammirare un giocatore del calibro di Matteo. Tambureggiante l’azione di Berrettini nel secondo parziale, vinto con un rassicurante 6-1. Poi il completamento dell’opera nel terzo, iniziato con un break al primo gioco gestito poi con grande tranquillità fino al definitivo 6-4. Qualificazione in carrozza per l’azzurro.

Berrettini, dopo Kovacevic c’è Nakashima nel 2° turno del torneo

“Mi sono lasciato butttare giù nel tie-break, ma poi ho reagito bene”, l’ammissione di Berrettini dal centro del campo al termine della partita. “Sono molto contento proprio per la reazione che ho avuto dal secondo set in poi, è quello che mi serviva. L’impressione è che questo campo sia un po’ più veloce rispetto al passato ed è positivo per il mio gioco. Quando il servizio funziona è tutto ok”. Nel secondo turno, come da tabellone, l’eroe dell’ultima Davis vinta dall’Italia se la vedrà con Brandon Nakashima, numero 16 del seeding, un brutto cliente soprattutto sul cemento, protagonista di buoni risultati di recente. Ma se Berrettini continuerà a servire così, per lui saranno dolori.