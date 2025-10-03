Cobolli, che figura con Munar: lo spagnolo gli asciuga il campo bagnato di sudore e poi lo batte in due set

Prestazione disastrosa del romano, che crolla dopo il primo set perso in volata e abbandona immediatamente il Masters 1000 di Shanghai: curioso il siparietto prima di una battuta.

È durata poco più di un’ora e mezza, 92 minuti per la precisione, l’avventura di Flavio Cobolli a Shanghai. Poco più di una comparsata per il romano, spazzato via dal torneo dallo spagnolo Jaume Munar in due set: 7-5 6-1. Deludente la prestazione del numero 3 azzurro, che ha tenuto dignitosamente il campo soltanto nel primo parziale, perso in volata, per poi crollare vistosamente nel secondo. Sarà così l’iberico a proseguire il suo cammino nel più prestigioso torneo asiatico, sfidando nel terzo turno il vincitore del confronto tra Andrey Rublev e Yoshihito Nishioka.

Masters 1000 Shanghai: brutto ko per Cobolli

Cobolli è sembrato bloccato, frenato, sin dai primi scambi. Un dettaglio che ha riportato alla mente il match di qualche giorno prima a Pechino, anch’esso perso nettamente contro Learner Tien; giocatore che successivamente si sarebbe spinto fino alla finale persa contro Jannik Sinner. Difficile, però, pensare che Jaume Munar possa fare altrettanto a Shanghai. Lo spagnolo di suo ci ha messo poco: ha fatto tutto l’italiano. Nel male, più che nel bene, vista l’enome quantità di errori, di gratuiti concessi nel corso del match. Ora Cobolli dovrà provare a rifarsi ad Almaty, tappa intermedia prima del rientro in Europa, che prevede la partecipazione ai tornei di Vienna e Parigi.

Munar trionfa in due set sullo spento italiano

Solo nel primo set Flavio ha offerto una resistenza tenace, a cominciare dal primo turno al servizio difeso stoicamente dagli attacchi dell’iberico. Dopo una serie di giochi sempre vinti dal giocatore al servizio, e col tie-break ormai incombente, ecco la frittata nel dodicesimo game, sul 30-15: prima un erroraccio di rovescio, poi un doppio fallo di Cobolli, quindi la gran risposta dello spagnolo per il 7-5. La partita, di fatto, è finita qui. Munar ha preso ben presto il largo nel set successivo, con Cobolli che è riuscito solo a evitare il cappotto, conquistando un gioco sotto 0-5 e fallendo una palla break per accorciare ancora.

Cobolli-Munar, siparietto sul sudore sul campo

Vista la passione per la Roma di Cobolli, qualcuno particolarmente malizioso potrebbe pensare a una certa fiacchezza di Flavio per le ore piccole fatte davanti alla tv per assistere al ko della squadra di Gasperini contro il Lille in Europa League, nella partita dei tre rigori sbagliati. In realtà Cobolli ha semplicemente continuato sulla falsariga di Pechino, finendo in balia del gioco da fondo campo dell’avversario. Con Munar anche un siparietto curioso. Prima di un servizio nel quarto game, l’italiano si è lamentato per le gocce di sudore rimaste in campo dopo il turno di battuta del rivale e ha chiesto l’intervento dell’arbitro. Munar ha preso un asciugamano ed è corso ad asciugare, consentendo la ripresa del gioco e subendo l’ace di Flavio.