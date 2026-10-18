Shanghai, Davidovich Fokina spezza un’altra maledizione: Jodar crolla sul più bello. E in Spagna già prenotano la Davis

Dopo aver rotto il tabù finali a Mallorca lo scorso giugno, il tennista spagnolo conquista anche il suo primo Masters 1000 battendo in finale il giovane connazionale e accedendo la corsa alle ATP Finals

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Alejandro Davidovich Fokina è il nuovo campione del Masters 1000 di Shanghai dopo la finale derby contro Rafael Jodar. La Spagna celebra il campione più inatteso al torneo cinese, Alcaraz è uscito di scena ai sedicesimi contro Bergs e nell’atto conclusivo Jodar si è fermato sul più bello. Ma c’è la consapevolezza di avere tra le mani una squadra da sogno in vista della Davis.

La maledizione di Davidovich Fokina

Una maledizione impossibile da spezzare o almeno così sembrava, Alejandro Davidovich Fokina è sempre stato considerato uno dei talenti pure nel circuito del tennis, per molti anche uno spagnolo atipico per la sua propensione a giocare meglio lontano da quella terra rossa che è sempre stata la superficie preferita a quelle latitudini. Un talento un po’ incostante, qualche infortunio di troppo e lo spagnolo si è sempre ritrovato a un passo dal grande salto senza mai riuscire a farlo. Una situazione di stallo resa ancora più particolare dalla maledizioni delle finali, lo spagnolo arriva all’ultimo atto ma non riesce mai a centrare la vittoria: cinque le volte in cui si è trovato a un centimetro dall’alzare il trofeo per poi veder festeggiare il suo avversario, quattro solo nel 2025. Poi lo scorso giugno a Mallorca l’incantesimo si scioglie e sull’erba spagnola contro Ethan Quinn arriva la tanto attesa vittoria. Ma è a Shanghai che Alejandro compie la sua impresa conquistando il primo Masters 1000 della sua carriera che lo manda in una dimensione completamente diversa.

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Jodar si scioglie sul più bello

Rafael Jodar è il vero nome nuovo del tennis mondiale, quello che ha dimostrato negli ultimi mesi ha sorpreso tutti. Appena si è affacciato nel mondo del grandi, il 2oenne ha cambiato completamente marcia riuscendo a mettere insieme una fila incredibile di risultati, dimostrando una solidità che per la sua età è assolutamente imprevedibile. La finale di Shanghai lo vede dominare il primo parziale (6-1), sembra tutto apparecchiato per il primo successo di grande livello quando la luce si spegne: dopo la battaglia nel secondo set perso al tiebreak, Rafa non riesce a ritrovare più il suo ritmo e il suo gioco. La stanchezza delle tante partite pesa e dopo il break subito non riesce a recuperare.

La Spagna già pregusta la Coppa Davis

Il finale di stagione prevede ancora appuntamenti importanti a cominciare dalle ATP Finals. I punti conquistati da Jodar lo tengono in nona posizione nella Race per approdare a Torino, posizione però virtuale visto che dalla lista dei primi va eliminata la presenza di Sinner che ha chiuso la sua stagione. Lo spagnolo ha grandi possibilità di centrare il traguardo ma si deve guardare alle spalle dal tentativo di rimonta di De Minaur e soprattutto di Djokovic. Ma la classifica dal quinto all’undicesimo posto lascia aperte a tutte le possibilità.

L’ultimo appuntamento della stagione sarà poi la Coppa Davis con la Spagna che arriva con la sicurezza di mettersi già il trofeo in valigia. Dopo tre vittorie dell’Italia, gli azzurri devono fare a meno di Sinner e soprattutto stanno vivendo un periodo con tanti alti e bassi. Ferrer dal canto suo spera di poter contare su Alcaraz e Jodar come singolaristi di punta ma lo stesso Davidovich Fokina ha più volte lasciato intendere di volere un posto alimentando anche una polemica a distanza con il capitano iberico.